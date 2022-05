(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 DOMENICA 12 GIUGNO QUADRANGOLARE FEMMINILE “DONNE IN CAMPO” DI AGEBEO E CUCCIOLO

DOMANI LA PRESENTAZIONE ALLO STADIO SAN NICOLA

Sarà presentata domani, martedì 31 maggio, alle ore 11.30, nella sala stampa Gianluca Guido dello stadio San Nicola, “Donne in campo”, il quadrangolare di beneficenza di calcio femminile categoria under 17 organizzato dall’associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus e dall’associazione di genere socio-educativa e culturale Cucciolo, in collaborazione con l’Unione italiana Sport per Tutti UISP – comitato Provinciale Bari e con il patrocinio della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti Comitato di Bari, dell’assessorato comunale allo Sport e della Commissione consiliare Sport del Comune di Bari.

Il torneo, in memoria di Vincenzo Farina, si svolgerà domenica 12 giugno a partire dalle ore 10, presso il campo sportivo comunale Capocasale di San Girolamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore del “Villaggio dell’accoglienza 30 ore per la vita Agebeo”, struttura pensata per dare ospitalità alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati presso il centro pediatrico oncologico del Policlinico di Bari.

Scenderanno in campo le rappresentative della SSC Bari, Foggia Women, Asd Nitor e Lecce women.

Alla presentazione interverranno il presidente di Agebeo Michele Farina, il vicepresidente di Cucciolo Vito Calabrese, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente della commissione consiliare Sport del Comune Giuseppe Cascella, il presidente della Figc – Lnd di Bari Vito Tisci, la presidente della Uisp – comitato di Bari Veronica D’Auria, lo storico presidente Uisp Bari Elio Di Summa, il segretario generale del Bari Calcio Antonello Ippedico e il coordinatore del settore giovanile Marcello Sansonetti.

