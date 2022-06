IL COMUNE COMUNICA – area di sosta automatizzata h 24 Park & Ride largo 2 Giugno: dal 20 giugno attivi i nuovi servizi

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 IL COMUNE COMUNICA

venerdì 17 giugno 2022

AREA DI SOSTA AUTOMATIZZATA H 24

PARK & RIDE LARGO 2 GIUGNO

DA LUNEDÌ 20 GIUGNO ATTIVI I NUOVI SERVIZI

Da lunedì 20 giugno saranno attivi una serie di servizi pensati per garantire una migliore

fruibilità dell’area di sosta Park&ride di largo 2 Giugno, oggetto di una recente

riqualificazione.

Di seguito i dettagli del nuovo servizio automatizzato, a disposizione dei cittadini h24:

L’accesso/uscita nelle aree di sosta automatizzate avviene:

a) mediante prelievo dell’apposito ticket alla colonnina (ingresso);

b) previo pagamento (al rientro nell’area di sosta, prima del ritiro dell’autovettura) della

tariffa alla cassa automatica e ritiro del ticket da inserire nella colonnina di uscita;

c) in caso di abbonamento, mediante inserimento della card nella colonnina della barriera di

ingresso e di uscita;

d) in caso di smarrimento del ticket, l’utente per poter ottenere un nuovo titolo che permetta

il ritiro dell’autovettura dovrà recarsi presso la cassa automatica e richiedere l’emissione

dell’apposito “ticket x targa” cliccando il tasto “ricerca targa”.

Il sistema lettura targa calcolerà la tariffa della sosta dall’ingresso rilevato all’uscita in

corso.

e) il ritiro del veicolo si può effettuare solo ed esclusivamente con possesso del titolo di

sosta.

Tariffe

Tariffa agevolata: Servizio Park & Ride *

€ 1 attivo nei giorni feriali dalle ore 5.15 alle ore 23.30 più costo ticket passeggeri.

Tariffa ordinaria sosta:

€ 0,50 nei giorni feriali dalle ore 23:31 alle ore 05:14

€ 0,50 nei giorni festivi per ora o frazione

Abbonamento mensile riservato:

€ 30 servizio parcheggio valido tutti i giorni dalle ore 20 alle 08 (si ricorda che

l’abbonamento non garantisce il posto auto riservato).

Abbonamenti mensili: modalità di rilascio delle card

Per il rilascio della card, abbonamenti mensili, è necessario:

 compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.amtab.it o disponibile

presso le aree di sosta;

