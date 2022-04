(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 IL BRUNELLESCHI HOTEL TRA I MIGLIORI ALBERGHI AL MONDO

DI TRAVEL+LEISURE 2022 T + L 500

Anche quest’anno la rinomata rivista americana di viaggi inserisce l’iconico albergo nel cuore di Firenze tra le più esclusive strutture al mondo

[][] Travel + Leisure T + L 500 riconosce per il secondo anno consecutivo il Brunelleschi Hotel come uno dei più esclusivi alberghi al mondo. Attingendo ai risultati del sondaggio tra i lettori del Travel + Leisure 2021 World’s Best Awards, Travel + Leisure ha riconosciuto i 500 migliori hotel di tutto il mondo inserendoli nell’elenco T + L 500 di quest’anno. Le strutture elette per il loro stile lussuoso, charme, posizione centrale, vista panoramica, servizio eccellente e ristorante gourmet sono davvero poche. Tra queste è stato inserito il Brunelleschi Hotel grazie a quelle peculiarità che lo rendono veramente unico: oltre a vantare una posizione unica a due passi dal Duomo, ad essere lussuoso e ricco di charme, offre suite esclusive con vista mozzafiato sulla Cupola del Brunelleschi e un intimo ristorante gourmet 2 stelle Michelin che si trova all’interno della torre bizantina più antica di Firenze inglobata nella sua facciata.

Travel + Leisure T + L 500 aveva già premiato il [Brunelleschi Hotel](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3dBbRTH%26G%3dMYH%26I%3dMSCcRZ%26z%3dVTXHaNW%266%3dCFL1N_Dsdu_O3_3vor_CA_Dsdu_N88RI.0zO1DmMGFpG87484A.tO_Dsdu_N8%26o%3dHGK78N.FpO%265K%3dEWVZ3l6wGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) lo scorso anno dopo averlo inserito tra i “Top 5” di Firenze proprio per le sue caratteristiche esclusive: la sua eleganza sofisticata, l’esclusività della torre bizantina inglobata nella facciata, il [Ristorante Santa Elisabetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3dOcMWU%26H%3dHbU%26J%3dHVPdMc%26C%3dWOaUbIZ%26I%3dDAODO_9vqv_J6_Fwju_PB_9vqv_IAKSD.M7OAJF75O3OrIH7vG7Or73PA6.7P_9vqv_IA%262%3dIBNJ9I.I3P6y7r%26zN%3dRXQcTX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) due stelle Michelin, la sua posizione in una piazzetta tranquilla a due passi dal Duomo e soprattutto per lo staff sempre attento, gentile e molto disponibile.

“Questo prestigioso riconoscimento ci riempie di gioia e di orgoglio e ringraziamo innanzitutto la nostra Clientela per la profonda fiducia e stima di cui da anni ci pregia. Ma vogliamo ringraziare sicuramente anche il prezioso e insostituibile Team del Brunelleschi e la nostra Proprietà, che ha sempre creduto e investito in questa visione così speciale dell’Ospitalità che ci ha consentito di raggiungere dei traguardi tra i più ambiti e prestigiosi”dichiara il General Manager Stefano Lodi.

I lettori di Travel + Leisure, ([www.travelandleisure.com](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3dDYMZJ%26D%3dHeJ%26F%3dHYEZMf%262%3dSOdJXIc%268%3d0AR3_Jh1c_Ur_Pdug_Zs_Jh1c_TwU0O.APnNvJnFuJrA0S57.tMz_Jh1c_Tw%26B%3dzM0TpT.5C7%26A0%3dbEbOd9n3rE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), la più prestigiosa rivista di viaggi americana con un pubblico di circa 8,1 milioni, ogni anno condividono le loro opinioni su destinazioni, hotel in città, resort, parchi, spiagge, laghi e altro attraverso il sondaggio World’s Best Awards. Le caratteristiche secondo cui vengono valutati gli alberghi sono: posizione, tipologia, servizi, ristorante e valore complessivo. Sulla base dei risultati dello scorso anno, sono stati premiati i 500 migliori hotel in tutto il mondo ottenendo il riconoscimento annuale T + L 500. L’elenco Travel + Leisure 2022 T + L 500 sarà presente nel numero di maggio di Travel + Leisure e online www.travelandleisure.com/tl500-2022.

Ogni prestigiosa edizione è un punto di riferimento e fonte d’ispirazione per i numerosi lettori e, l’elenco di strutture inserite suddiviso in otto regioni geografiche, rappresenterà una risorsa affidabile e indispensabile per milioni di viaggiatori esperti, esigenti, sofisticati ed attenti ad ogni piccolo particolare che si lasceranno ispirare e guidare dalla rivista nell’organizzazione del loro prossimo viaggio, ovunque e in qualsiasi momento.

Brunelleschi Hotel

[] L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino,[a pochi passi dal Duomo](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3dKWCSQ%26B%3d8XQ%26D%3d8RLXCY%269%3dQEWQV9V%26E%3d81K0I_yrmp_02_BqZq_L6_yrmp_97GM4.99JlCvH2EyBs6C3o0.3J_yrmp_972E166-Lp43Dv-5EEtF-z92u1hy68Pl_IksW_Sz%264%3dtLCLjS.851%260C%3dT9aRV9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un [museo privato](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dNY9UT%26D%3d4ZT%26F%3d4TOZ9a%26B%3dSAYTX5X%26H%3d0wMCK_utpr_64_EsVs_O8_utpr_59JOz.ABLhEyJxG2Do8F5kB.6L_utpr_595Gw89-V-vM2Do8-3Au8ARh_KnuS_U30rM2D-7-LG7oE2-8lK2F38-z7qMEG_utpr_595Gw89-8lK2F38-z7qMEG-vMBJl6B-V-vM2Do8_EsVs_O8%26g%3dFHKy6O.F4x3dhM%266K%3d7UWZ9U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il [Santa Elisabetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3d0bJSF%26G%3dEXF%26I%3dERAcJY%26x%3dVLWFaFV%264%3dC8Ky_MetY_Xo_IZxd_So_MetY_WtN6R.602O3IjI86262Kj0z026p63Oo.03_MetY_Wt%265%3dvP7MlW.263%262j6oD7%3dUAeLWA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin dal 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2022 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale [Osteria Pagliazza](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dNcBYT%26H%3d7dT%26J%3d7XOdBe%26B%3dWDcTb8b%26H%3dDzQCO_xxpv_98_EwYw_OB_xxpv_8CJS3.EBPkIyN1K2HrBF9nF.6P_xxpv_8CEEyQBNgKGA-lFEAtW2_NW8x7gzm_XlO6OzLE7tQ2-Et-02JzOB-BoO2J6B_EwYw_OB%26j%3dJHO20O.JkQ%266O%3d0YWdBY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio. Affianco all’Osteria si trova il Tower Bar, che propone cocktail inediti e personalizzati degustabili anche nel ristorante gourmet.

Brunelleschi Hotel

Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze

🔊 Listen to this