(AGENPARL) – Roma, 15 aprile 2022 – È il nono appuntamento di un percorso per giovani intraprendenti, alla ricerca di ispirazioni, per tessere nuove relazioni e costruire il proprio futuro sulla base di interessi e opportunità. Si terrà sabato 23 aprile 2022, dalle 10.30 alle 17.30, nelle sale del maestoso Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, sempre più fulcro di iniziative culturali e sociali. Avendo sostenuto il progetto della Fondazione Castello di Padernello di creare un borgo artigiano, come luogo di alta formazione per i giovani del territorio, il percorso esperienziale dal titolo #Facciamolo, organizzato dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni, fa tappa a Padernello come esempio concreto di come progetti immaginati e ben studiati possano essere realizzati.

Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dai 20 ai 30 anni volenterosi di confrontarsi, crescere e generare valore, a partire dalle proprie passioni condivise. Durante la giornata avranno la possibilità di instaurare nuove relazioni, approfondire contenuti, trovare nuovi spunti e riscoprire il coraggio di osare, mettendo a frutto i propri talenti. Il percorso esperienziale al Castello di Padernello è una delle tappe dei laboratori che dallo scorso anno si stanno svolgendo in tutta Italia.

