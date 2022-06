(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Il 15 giugno in Pinetina “Gioielli & Preziosi” ispirati alla natura

(10 giugno 2022) – In giugno e luglio la Pinetina di Vezzano si trasformerà in “Spazio incontro” con una serie di laboratori per genitori e bambini. L’iniziativa è organizzata dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche in collaborazione con Uisp Reggio Emilia e il patrocinio della Regione.

I laboratori, per bambini dai 2 ai 10 anni, si svolgeranno dalle 16.30 alle 18 di mercoledì. Il 15 giugno “Gioielli&Preziosi” ispirati alla natura (3-10 anni). Il 22 giugno “Mani e piedi che dipingono” (2-6 anni). Il 29 giugno “Acchiappasogni” magiche piume (3-10 anni). Il 6 luglio “Che sapore ha il giallo” pitturando con colori naturali. Infine, il 13 luglio, “Per fare un fiore” (3-10 anni).

Durante i laboratori sarà aperto il Chiosco bar della Pinetina.

