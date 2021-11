(AGENPARL) – Roma, 26 novembre 2021 – I mercati azionari statunitensi hanno aperto in netto ribasso venerdì mattina mentre gli investitori sono alle prese con i timori di una nuova variante di Covid trovata in Sud Africa, ma che ora si sta diffondendo in Asia ed Europa.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di ben 1000 punti, o circa il 2,8 percento, dopo la campana di apertura. L’S&P 500 è crollato del 2,3% e il Nasdaq Composite del 2,2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione affondò di quasi il 4,5 percento.

La chiusura dei mercati azionari statunitensi è prevista per le 13:00.

Il petrolio è precipitato negli Stati Uniti e nel mondo. Il West Texas Intermediate, il benchmark statunitense, è sceso di oltre il 12%. Il Brent Crude, lo standard globale, è sceso di quasi l’11%.

Particolarmente colpito il settore dei viaggi. Le azioni di Carnival Cruise sono scese dell’11,21% e le azioni di Norwegian Cruiselines sono scese del 10,21%. Le azioni di United Airlines sono diminuite del 9,6%, American Airlines è scesa dell’8,8% e Southwest Airlines è scesa del 5%.

I titoli del Tesoro erano molto richiesti poiché gli investitori cercavano rifugio in asset sicuri. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso sotto l’1,5%. I rendimenti sono diminuiti sui titoli di stato in Germania, Giappone e Regno Unito I rendimenti si muovono nella direzione opposta dei prezzi, quindi un rendimento in calo indica un aumento della domanda degli investitori.

In tutto il mondo, le azioni sono scese in un’ampia svendita che si è diffusa dall’Asia e dall’Australia all’Europa.

Il benchmark di Londra è sceso del 3% e Tokyo ha perso il 2,5%. Anche Shanghai, Francoforte e Hong Kong hanno registrato un forte calo.

Alcuni paesi europei hanno già inasprito i controlli anti-virus questa settimana dopo che il loro numero di casi è aumentato. L’Austria ha imposto un blocco di 10 giorni, mentre l’Italia ha limitato l’attività delle persone non vaccinate. Agli americani è stato consigliato dal loro governo di evitare Germania e Danimarca.

L’UE a 27 ha proposto la sospensione dei viaggi ai governi membri dopo che il Sudafrica ha affermato che la variante si sta diffondendo nella sua provincia più popolosa. La Gran Bretagna ha vietato i voli dal Sudafrica e da cinque paesi vicini.

“È probabile che gli investitori prima sparino e poi facciano domande fino a quando non si saprà di più”, ha affermato Jeffrey Halley di Oanda in un rapporto. Ciò è stato evidente dall’azione nel mercato obbligazionario, dove il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso all’1,54% dall’1,64 percento di mercoledì. Il mercato obbligazionario è stato chiuso giovedì negli Stati Uniti per il Ringraziamento.

A mezzogiorno, il FTSE di Londra è sceso a 7.099,69 e il DAX di Francoforte ha perso il 3,1% a 15.429,26. Il CAC di Parigi è sceso del 3,8 per cento a 6.805,72.

A Wall Street, il future del benchmark S&P 500 future ha perso l’1,7 percento e quello del Nasdaq è scivolato dell’1 percento. I mercati statunitensi sono stati chiusi giovedì e dovrebbero riaprire venerdì per una sessione di negoziazione ridotta.

In Asia, l’indice Shanghai Composite ha perso lo 0,6% a 3.564,09 e il Nikkei 225 di Tokyo è sceso a 28.751,62. L’Hang Seng di Hong Kong è crollato del 2,7% a 24.080,52.

Gli investitori sono già stati più cauti dopo che i funzionari della Federal Reserve hanno affermato nelle note della riunione di ottobre rilasciate questa settimana di prevedere la possibilità di rispondere all’aumento dell’inflazione aumentando i tassi prima di quanto previsto in precedenza.

Gli investitori temono che i banchieri centrali potrebbero sentirsi sotto pressione per ritirare lo stimolo prima del previsto a causa di un’inflazione più forte del previsto. La Fed ha detto in precedenza di aver previsto di mantenere bassi i tassi fino alla fine del prossimo anno.

I mercati finanziari sono stati incoraggiati dai forti guadagni societari statunitensi e dai segnali che l’economia globale si stava riprendendo dal declino storico dell’attività dello scorso anno a causa della pandemia. I prezzi delle azioni sono stati spinti dal credito agevolato e da altre misure varate dalla Fed e da altre banche centrali.

BREAKING: Dow Jones Industrial Average plummets 1,000 points in its worst drop of the year on new Covid-19 variant worries https://t.co/gEaqY0UJdq pic.twitter.com/cjM8oo8Lxw — CNBC Now (@CNBCnow) November 26, 2021