(AGENPARL) – Roma, 16 ott 2021 – Se il 30 (ottobre) non otteniamo il ritiro del green pass bloccheremo tutta l’Italia”. Lo annuncia Stefano Puzzer, leader del Clpt (Coordinamento lavoratori portuali Trieste). “Abbiamo parlato con un rappresentante di governo,andremo alla Camera e Senato e con noi vigili del fuoco, sanitari e giornalisti. Non andrò a lavorare fin quando non lo ritireranno”,ha aggiunto. “Userò il mio tempo per raccogliere le denunce dei lavoratori chiamati a lavorare, ma senza green pass”.

