(AGENPARL) – Roma, 09 dic 2021 – “So che voi volete votare il prima possibile, ma se non non fosse così lo dico qui e faccio un appello: perché non usiamo l’anno davanti per fare cose per le quali poi non ci saranno più le condizioni per fare?”. Così il segretario del Pd Letta, intervistato alla manifestazione Atreju organizzata da FdI. Per Letta Draghi sta facendo molto bene e sarebbe “positivo” se restasse, ma “ne parleremo a gennaio”.Quanto al Quirinale, Letta ha detto che la candidatura di Berlusconi “blocca molte cose” e che serve “una larga condivisione”.

🔊 Listen to this