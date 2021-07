(AGENPARL) – Roma, 27 lug 2021 – “In questa fase finale di lavori sulla Riforma della Giustizia la Lega sta

ancora una volta apportando il suo contributo. Per noi la priorità è la

riduzione dei tempi dei processi, ma al contempo anche il massimo impegno per evitare che, a causa delle disfunzioni della macchina giudiziaria, vadano in fumo processi per reati gravi: quelli per associazione di stampo mafioso, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per i reati di violenza sessuale”. Lo dice la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega.

