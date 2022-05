(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Giro: Moles, orgoglioso ed emozionato per tappa Basilicata

“Ho assistito a Potenza con grande emozione alla settima tappa del Giro d’Italia, un evento unico ed entusiasmante e soprattutto una importante opportunità per far conoscere le bellezze e le particolarità della nostra terra, ricca di tante meraviglie e dalle enormi potenzialità. Sono orgoglioso che questa bella manifestazione sportiva si sia svolta anche in Basilicata e che sia stata un successo”.

Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata.

