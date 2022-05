(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 GIOVANI E FORMAZIONE

La scelta degli studi dopo la maturità

Game making: dove si impara e che lavoro è?

L’esperienza di Claudia Molinari e Matteo Pozzi.

Entrambi docenti della materia in SAE Italia,

sono alla testa dal 2013 di We Are Müesli,

pluripremiata realtà di produzione indipendente di giochi e videogiochi

per la valorizzazione del patrimonio culturale e di interesse storico e politico.

Si avvicina la fine dell’anno scolastico e al termine delle superiori per molti giovani c’è

l’incertezza su come proseguire gli studi in vista di una collocazione nel mondo del

lavoro.

Un settore poco conosciuto, in particolare dalla generazione dei genitori degli studenti

che iniziano ad orientarsi verso le professioni creative, ma che offre sbocchi

interessanti, è quello del videogioco, come hanno messo in luce le due recenti ricerche

presentate dall’Osservatorio promosso dalla sede di Milano del network SAE Institute,

leader globale da 40 anni nella formazione per i media creativi. L’accademia offre

anche corsi triennali di game design e di game art.

Il dipartimento Games è nato nel 2018 con un corso biennale in Game Art &

Animation e ha visto il lancio dell’attuale percorso triennale in Game Production, con i

corsi di Game Art e Game Design, nel 2019 registrando complessivamente ad oggi più

di 70 iscritti.

Tra i docenti, la visual designer Claudia Molinari e lo scrittore creativo Matteo Pozzi

sono alla testa di We Are Müesli, studio di game design indipendente che ha ottenuto

negli anni numerosi riconoscimenti internazionali: dal premio Bosch Art Game 2013,

con il videogioco narrativo CAVE! CAVE! DEUS VIDET., alla selezione per l’ADI Design

Index 2020, con l’escape room per il trentennale della Caduta del Muro di Berlino WER

IST WER.

Questi titoli rientrano nell’ambito dei cosiddetti “applied games”, giochi con finalità

educative, formative o di potenziamento, utilizzati appunto in diversi contesti culturali

come nel turismo, in campo scientifico, aziendale, etc.

È di We Are Müesli, per esempio, la prima escape room ispirata all’opera di Gianni

Rodari e progettata per i cento anni della nascita dello scrittore. Si trova nella

Biblioteca di Verbania, è stata inaugurata lo scorso ottobre e verrà presentata il

prossimo 20 maggio al Salone del Libro di Torino.

Spiega Claudia Molinari: “Il gioco prende spunto dalla sfida che Rodari stesso lancia

alla fine del suo romanzo ‘C’era due volte il barone Lamberto’: come può continuare la

storia raccontata nel libro? Abbiamo voluto creare un’esperienza che possa far tornare

la voglia di amare le ‘parole buone’, come diceva Rodari. Nei nostri giochi la vittoria

non è l’obiettivo in se’; identificandosi nei personaggi, si vive una situazione, storica,

politica, esistenziale, arrivando a capirne davvero la dimensione umana”.

In aggiunta alla leva immersiva che letteratura e cinema operano nei loro utenti, il

videogioco ha infatti un altro “superpotere”: fa scattare l’identificazione. Grazie

all’interazione data dalle meccaniche di gioco, giocatori e giocatrici possono entrare

completamente nel personaggio, vivendolo e interpretandolo in prima persona.

Tale tipo di dinamica si ritrova nel videogioco Venti Mesi di We Are Müesli, opera

commissionata dal Comune di Sesto San Giovanni: ambientata nel territorio milanese

nel periodo della Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta venti

microstorie di gente comune, in situazioni storiche anche profondamente

drammatiche, come la strage di Gorla del 1944. In questo caso il giocatore, nei panni

della protagonista, è costretto a scelte fatidiche – può salvare solo uno dei due figli

della sua migliore amica dall’imminente bombardamento della scuola elementare dove

si trovano – e ha poco tempo per decidere. È una situazione spiazzante, di forte

impatto emotivo, che può avvicinare il pubblico di oggi a storie e dilemmi di quasi

ottant’anni fa. In tal senso potremmo considerare Venti Mesi un’opera di

alfabetizzazione civica.

Un’ altra significativa produzione di We Are Müesli di ispirazione storica è WER IST

WER, un’escape room presentata al Polo del ‘900 di Torino e al Teatro Triennale di

Milano, ambientata in uno Stato distopico in cui contano solo le regole, come nella

DDR ai tempi del Muro di Berlino.

In un progetto a scopo sociale, il videogioco, in quanto medium immersivo e

identificativo, può dunque essere utile per portare le persone a mettersi nei panni

anche dei più fragili, delle minoranze.

Perfino il modo di parlare, di apparire, di comportarsi dei personaggi può contenere

messaggi: basta un dettaglio per spostare opinioni, creare o scardinare stereotipi.

