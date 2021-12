REGGIO CALABRIA Nel medesimo contesto operativo, si inquadrano altresì, diversi controlli su strada e denunce a piedi libero nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, per i reati di guida in stato di ebbrezza, truffa e guida senza patente poiché mai conseguita, nei riguardi, in quest’ultimo caso di un soggetto già noto alle forze dell’Ordine, originario di Locri, denunciato anche per falsa dichiarazione sulla propria identità, in quanto, all’atto del controllo, aveva attestato agli operanti le generalità del fratello, nel tentativo di eludere la verifica sul reale possesso della patente di guida. (News&Com)

