Giochi del Mediterraneo: le azzurre superano la Croazia e sono in semifinale

A poche ore di distanza dagli azzurri anche la Nazionale femminile conquista l’accesso alle semifinali dei Giochi del Mediterraneo, in corso a Orano in Algeria. Oggi pomeriggio, presso la Salle Bir El Djir, le azzurre hanno superato 3-0 (25-18, 25-16, 25-19) la Croazia.

Un’ottima prova per l’Italia che è riuscita a imporre il proprio gioco sin dall’avvio del match e nel corso della partita ha saputo contrastare ogni tentativo di rimonta delle avversarie.

La nazionale femminile tornerà in campo sabato 2 luglio al Palais Sports Hammou Boutlélis per sfidare in semifinale la vincente del match tra Grecia e Spagna.

