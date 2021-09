(AGENPARL) – Roma, 26 set 2021 – “Se verranno confermati i primi dati, con una clamorosa sconfitta del Centrodestra (Cdu-Csu ai minimi storici e senza premier dopo 16 anni) e la vittoria dei Socialisti, è ancora più importante che il Centrodestra italiano si riunisca e lavori insieme in Italia ma soprattutto in Europa. Uniti a Bruxelles, superando divisioni e interessi di partito, difenderemmo con più forza l’interesse nazionale italiano. Che la lezione tedesca sia di insegnamento, altrimenti l’ideologia socialcomunista in Europa non avrà più argini”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

