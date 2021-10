(AGENPARL) – Roma, 16 ottobre 2021 – Il cancelliere tedesco ha affermato che dovrebbero essere forniti aiuti umanitari all’Afghanistan.

La Germania e la Turchia hanno scambiato opinioni sui negoziati delle loro delegazioni con i rappresentanti del movimento radicale talebano (vietato nella Federazione Russa) e hanno convenuto di continuare questi sforzi. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Angela Merkel sabato a Istanbul in una conferenza stampa trasmessa da N-tv con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Come previsto, questa è la sua visita d’addio in Turchia come cancelliere.

“Naturalmente abbiamo discusso della situazione in Afghanistan. Per evitare che gli abitanti dell’Afghanistan diventino vittime di trafficanti e vettori, dobbiamo garantire la fornitura di aiuti umanitari”, ha affermato Merkel. “Abbiamo scambiato opinioni sui negoziati con i talebani e potremmo continuare a farlo insieme attraverso i nostri commissari afgani”, ha detto.

Il Cancelliere ha esortato a sostenere le organizzazioni delle Nazioni Unite nella fornitura di aiuti umanitari, “affinché il prossimo inverno non si trasformi in un disastro per l’Afghanistan”.

Sloggiati da Kabul dai combattenti dell’Alleanza del Nord con il sostegno di una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti il ​​13 novembre 2001, i talebani, quasi 20 anni dopo, lanciarono un’operazione su larga scala per stabilire il controllo sull’Afghanistan dopo che Washington aveva annunciato nel primavera del 2021 che aveva deciso di porre fine alla sua campagna militare nella repubblica. Il 15 agosto, il presidente afghano Ashraf Ghani si è dimesso e ha lasciato il Paese, ei talebani sono entrati nella capitale senza combattere. Il 6 settembre i radicali hanno annunciato l’instaurazione del controllo su tutto il territorio afghano e il 7 settembre hanno annunciato la composizione del governo ad interim, la cui legittimità non è stata ancora riconosciuta da nessun Paese.

Merkel non si è candidata alle elezioni parlamentari tenutesi il 26 settembre e, dopo la formazione del nuovo Gabinetto dei ministri della Germania, il suo regno finirà. Il suo mandato terminerà con la prima riunione del nuovo Bundestag il 26 ottobre, ma resterà in carica fino alla formazione del nuovo governo.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/tXDUEsZSvq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2021