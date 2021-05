(AGENPARL) – Roma, 23 mag 2021 – Incidente sulla funivia che collega Stresa-Mottarone (Lago Maggiore). Una cabina con 11 persone a bordo è precipitata al suolo. 9 le vittime e 3 feriti, due sono bambini portati in elicottero in ospedale in codice rosso. La fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta, a 300 metri dall’ultimo pipilone, in uno dei punti in cui è maggiore la distanza da terra. Immediati i soccorsi. Sul posto presenti 2 eliambulanze e squadre a terra. La funivia che raggiunge quota 1491 metri, era stata riaperta, dopo lavori, nel 2016.

