(AGENPARL) – Roma, 10 apr 2022 – “Grazie mille, cari compatrioti, per aver portato il vostro voto sulla mia candidatura. La vostra fiducia mi onora e mi impegna. Potete contare su di me per l’Europa” Così Macron, accolto dai fan in delirio “Invito i nostri concittadini, a prescindere dalla scelta operata al primo turno, ad unirsi a noi. Niente dovrà essere più come prima. Sono pronto ad inventare qualcosa di nuovo. Voglio una Francia che porti progressi a tutti,che si inserisca in un’Europa forte.L’unico progetto credibile è il nostro”.

