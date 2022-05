(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 FOTONOTIZIA – “Pellestrina in primavera”, una giornata dedicata alla raccolta fondi per il centro antiviolenza del Comune di Venezia

[Pellestrina in primavera centro antiviolenza]

Una giornata dedicata alla raccolta fondi per le attività dello sportello “Con te” del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Si è svolta oggi la manifestazione “Pellestrina in Primavera”, organizzata dalla Pro Loco di Lido Pellestrina in collaborazione con la locale Municipalità.

Madrina della campagna a tutela delle donne, la presidente del Consiglio comunale di Venezia. Presenti anche il consigliere delegato ai Rapporti con le isole e il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina.

Tante le attività che si sono svolte sin dalla mattinata, da giochi e spettacoli destinati ai bambini agli appuntamenti dedicati al fitness, fino alle esibizioni dei ballerini della scuola “Asd Progetto Danza”. Presente anche un’area con i Mercatini di primavera e lo spazio dedicato allo Street Food.

Venezia, 15 maggio 2022

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/58a47b0f-9e40-48c9-8d40-2893fb3cff52.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0a819d92-4bf0-4b72-90fd-d01ea68c009e.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/69009eba-a296-49ab-b680-f6f8673c6ec3.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this