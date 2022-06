Formule Polytechnique Montréal remporte la compétition électrique de l’épreuve Formula SAE 2022 au Michigan

(AGENPARL) – MONTRéAL mar 28 giugno 2022

(Photo : Formule Polytechnique Montréal)

Formule Polytechnique Montréal, qui conçoit et construit une voiture de course monoplace, a devancé 54 équipes au classement final de l’épreuve Formula SAE du Michigan, tenue du 15 au 18 juin 2022 au Michigan International Speedway, aux États-Unis.

La société technique a obtenu la première position au classement grâce à ses performances lors des épreuves « dynamiques », soit en obtenant le premier rang de l’épreuve d’endurance, le deuxième rang de l’épreuve de sprint (« autocross »), le deuxième rang de l’épreuve d’accélération et le quatrième rang de l’épreuve d’accélération latérale (« skidpad »). Également, Formule Polytechnique Montréal a bien performé lors des épreuves « statiques » en récoltant des top 10 aux épreuves des coûts et de la conception.

Vingt-sept étudiantes et étudiants en génie aérospatial, électrique, informatique, logiciel, mécanique et physique, parmi la trentaine de personnes faisant partie de la société technique, ont pris part aux activités de l’épreuve Formula SAE Michigan 2022.

« Toute l’équipe est extrêmement fière de ce résultat! Pour nous, ce n’était pas suffisant de développer une voiture électrique : nous voulions une véritable voiture de course capable de donner des victoires en compétition », déclare Léo Dage, étudiant au baccalauréat en génie mécanique et directeur technique mécanique pour la saison 2021-2022 de Formule Polytechnique Montréal.

« Le travail de tous nos membres, plus particulièrement de l’équipe électrique et logiciel, a été crucial dans l’atteinte de cet objectif. Grâce à cette victoire, nous sommes encore plus motivés à développer la voiture FPM23, qui sera encore plus rapide que la FPM22! »

Première victoire « électrisante »

Formule Polytechnique Montréal, qui a longtemps fait compétition dans la catégorie des véhicules à moteur à combustion, a effectué une transition vers la catégorie des véhicules à moteur électrique à compter de 2019. Or, en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a forcé l’annulation des épreuves de l’organisme SAE en 2020 et restreint la possibilité de participation en 2021, ce n’est que cette année que la société technique a pu vivre le baptême de feu – ou plutôt « de courant » – dans sa nouvelle catégorie. Cependant, les membres de l’équipe ne se sont pas tourné les pouces durant ces mois d’inactivité.

« Depuis 2020, l’équipe avait comme objectif de développer un tout nouveau système de propulsion électrique qui visait autant la performance que la fiabilité », explique Léo Dage. « Une nouvelle batterie de 10,8 kilowattheures (kWh), avec un refroidissement par air forcé, ainsi qu’une dizaine de circuits imprimés conçus par l’équipe – qui permettent notamment de gérer la sécurité de la batterie et d’optimiser la dynamique du véhicule – sont au cœur de la réussite de cette année. »

(Photo : Formule Polytechnique Montréal)

« Également, avant la compétition, la voiture a parcouru près de 400 kilomètres afin de nous permettre valider tous les systèmes et de s’assurer que la voiture serait en mesure de performer une fois sur la piste », ajoute-t-il.

L’équipe de Formule Polytechnique Montréal ne compte pas s’asseoir sur ses lauriers, puisqu’elle travaille déjà sur le design de prochaine génération de sa voiture monoplace – la FPM23 – afin d’être prête à défendre son titre lors de la prochaine compétition qui aura lieu en 2023. « Comme changements principaux, l’équipe vise à réduire la masse, à augmenter l’efficacité énergétique en implémentant la régénération lors du freinage et à développer un système de contrôle d’adhérence », souligne Léo Dage.

En activité depuis 1986, la société technique Formule Polytechnique Montréal est accessible à toute étudiante ou tout étudiant de Polytechnique qui s’intéresse à la conception et la construction d’une voiture monoplace, peu importe le domaine de génie.

Félicitations aux membres de la société technique!

