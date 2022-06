(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 FITWALKING IN TV ALLA SCOPERTA DELLA CERTOSA E DEL CUORE DI FERRARA, AL VIA PUNTATE SU SKY E CIELO. PROGETTO COMUNE-HOLDING: “AZIENDE PARTECIPATE RISORSE ANCHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ”

Ferrara, 10 giu – Uno speciale tv, tutto ferrarese, dedicato all’arte del camminare e agli scenari cittadini, in un percorso tra Certosa e cuore della città. È partito un nuovo ciclo di puntate della trasmissione Icarus Ultra – dedicata a sport, salute, contesti storici – in onda questa settimana sui canali Sky e per la prima volta, domenica 12 giugno, in chiaro, su Cielo, alle 9 (canale 26 del digitale terrestre e tv online). Domani, sabato 11 giugno, l’appuntamento televisivo è, alle 20, su Sky Sport Arena (dove sono previste repliche anche domenica alle 6 e alle 21.30). Sempre domenica la trasmissione sarà proposta anche da Sky Sport Action, alle 17,30. Il progetto trae spunto dalla collaborazione tra Comune di Ferrara e Holding Ferrara servizi, in sinergia con la società di produzione Pubbliteam. “Una collaborazione – precisa l’assessore al turismo Matteo Fornasini – che abbiamo progettato specificamente anche per attività di promozione del territorio, in particolar modo della Certosa, dove ha sede l’Holding”. “Le aziende partecipate del Comune sono parte attiva e danno il proprio contributo per valorizzare e far conoscere la città, esprimendo quindi, nella specificità delle proprie mission, anche un comune obiettivo di promozione del territorio”, dice il presidente Holding Luca Cimarelli. Nel dettaglio, la trasmissione racconta i segreti sportivi della città come luogo in cui praticare attività “immersi nel piacere, nella bellezza e nel benessere”. Un particolare focus è dedicato alla Certosa, tra San Cristoforo, i claustri, le sculture sacre e i loro interpreti e con suggestive immagini da drone che regalano una emozionante visione d’insieme. A parlare dei tre percorsi della Certosa – dedicati alle sette arti, alla sacra bellezza e alle storie di Ferrara – è il professore Unife Matteo Provasi. Da qui si prosegue verso l’addizione erculea e corso Ercole I d’Este. A fare da Cicerone è il conduttore Corrado Magnoni, l’autore ferrarese della trasmissione Sky che ha voluto ‘metterci la faccia’ per raccontare la sua città. Il tracciato storico è percorso dallo stesso Magnoni a ‘camminata veloce’, tecnicamente fitwalking, raccontando i benefici di questo tipo di attività e gli scenari attraversati, che ‘toccano’ anche le mura, il Castello estense, i luoghi dello sport all’aria aperta. Tra i protagonisti anche alcuni figuranti del Palio: nel corso della puntata si rivivono anche alcune scene e alcuni dei momenti più emozionanti dell’edizione 2022, andata in scena lo scorso 29 maggio. Al termine del ciclo di puntate sul canale Youtube di Icarus Ultra, rimarrà online l’intera trasmissione. Una preview è già disponibile a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=P63bW1dBzWI. La produzione annuncerà la diffusione dell’integrale anche con una newsletter indirizzata ai propri contatti.

🔊 Listen to this