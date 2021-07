REGGIO CALABRIA Alle 07:25 di questa mattina, a largo di Capo Bruzzano, in provincia di Reggio Calabria, in prossimità delle coste della Locride, dopo un improvviso incendio sviluppatosi nel locale macchine, per cause tecniche da accertare, si è inabissato il G94 ‘Cappelletti’, un guardacoste di 27 metri in dotazione alla Sezione Operativa Navale di Crotone. Nonostante il pronto intervento dell’equipaggio, non è stato possibile circoscrivere l’incendio e i Finanzieri a bordo, dopo i vani i tentativi di contenere le fiamme, hanno abbandonato l’unità trovando riparo sui mezzi di salvataggio in dotazione. (News&Com)

