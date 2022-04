(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Bureau de presse

Aosta, martedì 26 aprile 2022

Festa della mamma all’insegna della cultura

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio informa che domenica 8 maggio 2022, in occasione della Festa della mamma, i siti archeologici di Aosta, il ponte-acquedotto di Pont d’Ael, il MAR-Museo Archeologico Regionale, i castelli di proprietà regionale e il Forte di Bard riserveranno l’ingresso a prezzo ridotto per tutte le mamme in compagnia dei figli.

I siti archeologici di Aosta aderenti all’iniziativa sono il Teatro romano, il Criptoportico e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. Visitabili a tariffa ridotta per le mamme anche i castelli di: Fénis, Issogne, Verrès, Sarre, Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, Gamba di Châtillon e Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean.

Presso il Forte di Bard, infine, saranno accessibili a tariffa ridotta sia i musei che le mostre. Nella fortezza, per tutta la giornata verrà anche organizzato un laboratorio creativo in cui i bambini potranno personalizzare e regalare alle proprie mamme una t-shirt con l’aiuto di un disegnatore professionista.

Ricordiamo, inoltre, che è ancora in vigore la promozione under 25 che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti culturali regionali per la fascia d’età 0-25.

I protagonisti di questa speciale giornata sono invitati a immortalare la loro visita postando le fotografie sui social network aggiungendo eventualmente i seguenti tag: @CultureVdA (Twitter), @castellogamba (Facebook e Instagram), @forte_di_bard (Facebook, Instagram) e @fortedibard (Twitter).

https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2022/festa-mamma_i.aspx

