(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Ex Cinema Metropolitan, De Santis (LcR): “Maggioranza dem boccia riqualificazione ex cinema metropolitan”

Roma, 14 giugno 2022 – “Quel che è avvenuto oggi in Aula Giulio Cesare ha del clamoroso.

I consiglieri di maggioranza hanno inspiegabilmente bocciato una mozione con cui i gruppi capitolini Lista Civica Raggi e M5S richiedevano al sindaco Gualtieri di attivarsi presso la Regione Lazio per verificare a che punto fossero le procedure relative alla riqualificazione dell’ex cinema Metropolitan di via del Corso.

Un comportamento incomprensibile dal momento che l’inerzia della Regione, di fatto, sta bloccando l’Accordo Quadro finalizzato a restituire la struttura in oggetto alla fruizione collettiva.

A Gualtieri e alla sua maggioranza non interessa sapere i motivi per cui la Regione Lazio stia ostacolando la riqualificazione di questo immobile? Non sono interessati al fatto che, questa inerzia rischia di mandare in fumo 7 milioni di euro di oneri accessori ?

Purtroppo per i romani la maggioranza ha scelto di anteporre la strumentalizzazione politica agli interessi dei cittadini.

Una scelta che rischia di avere ripercussioni non da poco e che potrebbe condannare l’ex cinema Metropolitan a un triste destino di abbandono e degrado.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis.

