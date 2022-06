EVENTI GIUGNO&LUGLIO 2022

Pubblicata il 18/06/2022

L’amministrazione comunale, nonostante l’assenza di una PRO LOCO, sta realizzando alcuni eventi per promuovere Campagna Lupia, le sue tradizioni, le sue bellezze e per favorire la cultura e la socializzazione.

Troverete in allegato il programma riassuntivo di giugno e luglio 2022.

In questi giorni stiamo ricevendo altre richieste di eventi, sarà nostra cura aggiornare il programma per tenervi informati.

Invitiamo tutti a partecipare e a vivere questi momenti di festa, di spensieratezza e di convivialità per ESSERE PROTAGONISTI NEL FAR VIVERE CAMPAGNA LUPIA.

Il Sindaco – Alberto Natin

