EUROPA: BENIFEI (PD) NOMINATO TOP LEGISLATORE TECH DELL’ANNO

Bruxelles, 18 maggio – La nota testata POLITICO Europe ha annunciato oggi la propria classifica annuale delle 28 personalità più influenti in Europa nel campo del digitale e delle nuove tecnologie.

Al primo posto nella categoria “Rulemakers” è stato scelto l’eurodeputato e capodelegazione PD Brando Benifei, insieme al collega liberale Dragos Tudorache, per il loro ruolo di co-relatori sul Regolamento per l’Intelligenza Artificiale al Parlamento europeo, primo atto legislativo ad ampio raggio su questo tema al mondo. “Sono onorato di questo riconoscimento – dichiara Benifei – segno dell’attenzione sul nostro lavoro sull’intelligenza artificiale e che rende ancora più chiara la responsabilità che abbiamo di fronte: con le nostre proposte ed emendamenti ci stiamo battendo e ci batteremo nei prossimi mesi per un modello europeo di IA, attento ai diritti fondamentali e al miglioramento della vita concreta delle persone, contro la società della sorveglianza e a sostegno dell’innovazione.”

