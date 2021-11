(AGENPARL) – Roma, 23 nov 2021 – Oggi Matteo Salvini ha incontrato due think tank americani, che hanno espresso grande interesse a proposito del possibile nuovo gruppo europeo che potrebbe offrire una casa a tutte le forze di centrodestra a Bruxelles. Le realtà che si sono confrontate col leader della Lega sono l’International Republican Institute con Jan Surotchak, a capo del dipartimento relazioni transatlantiche, Jason Worlledge capo dell’ufficio di Varsavia e Thibault Muzergues capo di tutte le attività europee; e di Heritage Foundation, principale centro studi conservatore mondiale rappresentanto da Dean Cheng a capo della divisione di studi sulla Cina. I due think tank in collaborazione con il Centro Studi Machiavelli presieduto da Daniele Scalea organizzeranno una tavola rotonda sulla Cina in collaborazione con il gruppo della Lega.

