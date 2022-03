(AGENPARL) – Roma, 18 mar 2022 – “Abbiamo preso provvedimenti importanti per dare risposte al paese per la guerra in Ucraina: aiutiamo cittadini e imprese a sostenere rincari energie con attenzione ai bisognosi e imprese esposte”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il CdM. “Le risorse di questo provvedimento arrivano dalle aziende del comparto energetico: tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento delle materie prime e distribuiremo questo denaro alle imprese e alle famiglie”.