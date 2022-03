(AGENPARL) – Roma, 30 mar 2022 – “È un percorso complesso ma mi auguro che entro questa settimana si trovi il concerto tra Mise, Mef, Mite e Mims per il decreto per sbloccare gli incentivi al settore automotive che sta vivendo un periodo molto difficile”

Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in collegamento al Vtm il Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting a Torino.

“Sono dispiaciuto per questi ritardi ma stiamo lavorando per la riconversione industriale dell’automotive e per la realizzazione di incentivi che coinvolgano non soli le auto elettriche ma anche altre tipologie non inquinanti”