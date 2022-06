(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno

Apertura al pubblico del secondo piano espositivo con inaugurazione mostra

“Inferi e Inferni” – Omaggio a Dante

7 giugno > 7 settembre 2022

Inaugurazione 7 giugno 2022, ore 16.00

Martedì 7 giugno 2022 alle 16.00 la Direzione regionale Musei Campania apre al pubblico per la

prima volta, a undici anni dall’inaugurazione del Museo archeologico nazionale della Valle del

Sarno, il piano nobile del palazzo settecentesco sede del museo, dove il Ministero della Cultura ha

finanziato gli interventi di restauro che oggi ne consentono la piena fruibilità.

L’apertura al pubblico del secondo piano espositivo amplia notevolmente l’offerta culturale del

Museo e rappresenta un’occasione di riscatto per l’intera area, oltre che un evento molto atteso

dalla città di Sarno e dai comuni di tutta l’omonima valle, di cui il Museo custodisce numerose e

ricche testimonianze archeologiche, che illustrano e raccontano la vita delle comunità locali dal

Neolitico al Medioevo.

Nelle sale decorate tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento con soggetti sacri, finte

architetture, composizioni floreali, figure allegoriche, riproduzioni di arazzi e di preziosi marmi

policromi, è stata per l’occasione allestita la mostra “Inferi e inferni” – Omaggio a Dante.

I reperti, conservati finora nei depositi e provenienti nelle sepolture degli uomini e delle donne di

rango vissute fra il IX e l’VIII secolo a.C., e gli “strappi” delle tombe praticati all’epoca degli scavi che

restituiscono l’immagine del defunto così come è stato deposto, dialogano con le tavole illustrate

dell’Inferno di Dante, pubblicate dalle principali case editrici italiane.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Sarno e in collaborazione con l’Associazione

Nuova Officina, sarà visitabile con ingresso gratuito fino al 7 settembre, negli orari di apertura del

Museo.

Interverranno:

Marta Ragozzino, Direttrice regionale Musei Campania

Giuseppe Canfora, Sindaco di Sarno

Serena De Caro, Direttrice del Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Alfredo Scavone, Presidente dell’Associazione Nuova Officina

Concluderà:

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania

Via Cavour, 7 – Sarno (Sa)

Date mostra: 7 giugno – 7 settembre 2022

Orario: mart.-ven. 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30) | sab.-dom. e festivi 9.00-14.00 (ultimo ingresso ore

13.30) | lunedì chiuso

Ingresso gratuito

museicampania.cultura.gov.it

