(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 28 aprile 2022

Domenica 1 maggio: limitazione di alcuni servizi di igiene urbana

Domenica 1 maggio, in occasione della festa di Sant’Efisio, non potrà essere svolto per l’intero circuito il servizio di corriera ecologica che effettua la raccolta dei rifiuti al mattino e riservato alle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande.

Le uniche soste che potranno ricevere i rifiuti sono le fermate di piazza Garibaldi, piazza Gramsci e viale Regina Margherita in prossimità dei civici 30 – 32.

Le altre fermate non potranno essere raggiunte dai mezzi dedicati alla raccolta in quanto chiuse al traffico veicolare da apposite ordinanze.

Per la stessa motivazione, i servizi di raccolta dei rifiuti in centro storico riservati alle utenze non domestiche, il cui svolgimento è previsto nelle prime ore pomeridiane, potranno subire dei ritardi.

Si ricorda inoltre che nella giornata del 1 maggio saranno chiusi al pubblico l’Ecocentro in Viale Sant’Elia e le Isole Ecologiche in via Newton ed in piazza Puglie.

Con preghiera di cortese diffusione

🔊 Listen to this