(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 DDL SPETTACOLO, BINI: PASSO IN AVANTI PER IL SETTORE

“L’Aula del Senato ha appena approvato il ddl spettacolo. Un importante passo in avanti per uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia che introduce nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Un bell’impegno del Governo e un grazie sincero al Ministro Franceschini e alle commissioni parlamentari per il lavoro svolto. Adesso tocca alla Camera!”

Lo dichiara – in una nota – Caterina Bini, Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice PD.

[Immagine che contiene testo, porcellana, ceramica

Descrizione generata automaticamente]

🔊 Listen to this