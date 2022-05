(AGENPARL) – Roma, 26 maggio 2022 – I partecipanti di Davos hanno discusso della crisi alimentare globale all’annuale World Economic Forum, con il capo del Programma alimentare mondiale che ha avvertito di “carestie in tutto il mondo”.

Mentre l’élite mondiale riflette sulle varie politiche del Great Reset all’evento annuale del World Economic Forum di Davos, un argomento di discussione popolare all’evento globalista è la fornitura mondiale di cibo nel mezzo dell’invasione russa dell’Ucraina.

Ora, molti alla conferenza esprimono apertamente la preoccupazione che la mancanza di esportazioni in uscita dall’Ucraina possa significare un disastro per milioni e milioni di persone, con alcuni esperti che avvertono che gli effetti della crisi non saranno limitati alle nazioni che stanno attualmente lottando per soddisfare le loro popolazioni.

Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l’interruzione del cibo non è un effetto collaterale delle ostilità, ma un vero e proprio oggetto di guerra della Russia.

«Oggi l’artiglieria russa sta bombardando i depositi di grano in Ucraina – deliberatamente. E le navi da guerra russe nel Mar Nero stanno bloccando le navi ucraine piene di grano e semi di girasole», ha detto il capo della Commissione ai partecipanti alla conferenza.

“…oltre a questo, la Russia sta ora accumulando le proprie esportazioni di cibo come una forma di ricatto, trattenendo le forniture per aumentare i prezzi globali o commerciando grano in cambio di sostegno politico», ha continuato. «Questo è: usare la fame e il grano per esercitare il potere».

Lo zar dell’UE ha concluso affermando che il blocco transnazionale ha fatto assolutamente tutto il possibile per alleviare questi problemi. Inoltre la von der Leyen ha affermato che le nazioni stavano aumentando la produzione e lavorando con nuove tecnologie per aumentare i raccolti agricoli per rendere disponibile più cibo.

Tuttavia, questo punto sembra essere stato contestato da altri partecipanti alla conferenza, con il timore che l’impegno intransigente del blocco di far diventare biologico il 25% di tutti i terreni agricoli come parte delle sue politiche di green deal potrebbe finire per soffocare la produzione alimentare. Sebbene il cibo biologico sia generalmente apprezzato dai consumatori più facoltosi e visto come un obiettivo essenziale dai sostenitori della qualità del suolo, tende ad avere raccolti inferiori.

Commentando questo problema, J. Erik Fyrwald della società agrochimica finanziata dalla Cina Syngenta ha affermato che una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere quella di fondere il meglio del biologico con altre tecnologie per aumentare la produzione.

«Se il biologico può essere migliorato e raggiungere gli obiettivi di produzione, è fantastico», ha detto Fyrwald durante un panel sulla sicurezza alimentare. «Ma quello che vedo accadere – la realtà, perché parlo con molti agricoltori e passo molto tempo nelle fattorie – è che, se prendi il meglio dal biologico… e il meglio dall’agricoltura convenzionale… puoi aumentare notevolmente i rendimenti e puoi ridurre le emissioni di gas serra».

Indipendentemente dal modo in cui la produzione alimentare può essere incrementata, David Beasley, il capo del Programma alimentare mondiale, ha avvertito che coloro che hanno potere devono assicurarsi che più cibo diventi disponibile o che il mondo dovrebbe affrontare conseguenze devastanti.

Avendo precedentemente avvertito dell’imminente catastrofe dovuta alla cronica carenza di cibo, l’ex governatore repubblicano della Carolina del Sud ha avvertito ancora una volta che la carestia, la destabilizzazione e la migrazione di massa sono a rischio con la crisi, con milioni di persone provenienti da 43 diversi paesi che rischiano la fame a causa di i problemi attuali.

«Avremo carestie in tutto il mondo», ha avvertito Beasley quelli a Davos.

«Ogni uno per cento di aumento della fame mondiale c’è un due per cento di aumento della migrazione – pensaci solo per un minuto», ha continuato.

«E dico ai miei amici in Europa: non devi preoccuparti solo di ciò che sta accadendo a est di te, devi capire cosa accadrà a sud e a sud-est di te se non tenere a freno questo problema di sicurezza globale», ha continuato, dopo aver avvertito in precedenza i funzionari che avrebbero dovuto affrontare ” l’inferno sulla Terra ” sotto forma di crisi migratorie e altri problemi a causa della mancanza di cibo.