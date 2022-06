Cuneo | Let’s Parri | Prossimi eventi al Parco Parri

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Let’s Parri | Prossimi eventi al Parco Parri

Questa settimana l’area giochi d’acqua del Parco Parri di Cuneo si prepara ad accogliere una serata di cinema all’aperto e uno spettacolo pomeridiano.

Sabato 18 giugno ore 21.30 | VISAGE, VILLAGES | Documentario francese del 2017 diretto da Agnès Varda e JR.

Domenica 19 giugno ore 17.30 | HAPPINESS | Duo acrobatico comico di strada. Spettacolo di e con Alice Roma e Damiano Fumagalli, Rasoterra Circo.

Sabato 18 giugno ore 21.30 (accesso a partire dalle 21.00) Cinema all’aperto, area giochi d’acqua.

Visage, villages documentario francese del 2017 diretto da Agnès Varda e JR.

Il film è al principio la storia di un incontro tra Agnès Varda, autrice di Cléo, e JR, street photographer tenacemente indipendente che deve la sua reputazione ai collage giganteschi che realizza nel cuore delle metropoli, lontano dai musei di arte contemporanea. Dalla loro amicizia nasce l’idea di fare un film insieme. L’idea di un viaggio attraverso la Francia rurale perché la campagna offre una grande varietà di paesaggi, un rapporto diretto con la natura e l’ambiente, un territorio nuovo per JR, considerato artista urbano, un ritorno alle origini per Agnès Varda, inclassificabile patriarca della Nouvelle Vague. Lo spazio che diventa viaggio nel tempo in cui gli autori procedono per giustapposizioni, giochi di parole e moti di spirito, installazioni che stabiliscono un legame tra tradizione e modernità, memoria pastorale e proletaria e realtà quotidiana. Le discussioni e i rispettivi gesti artistici risvegliano lo spirito dei luoghi, evocano storie familiari con vibranti omaggi ai vivi e ai morti, riuniti dalla parola e dall’immagine. Avanzando a bordo di un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto giganti, realizzano un film inventivo e sorprendente, libero e commovente.

Guarda il trailer: www.youtube.com/watch?v=K0QCWPr252U

Proiezione | Cinedehors

👉 Evento gratuito.

👉 Non è necessaria la prenotazione.

👉 In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà in Piazza Virginio

TEATRO AL PARCO… Parri | HAPPINESS

Domenica 19 giugno ore 17.30 | HAPPINESS | Spettacolo comico acrobatico di e con Alice Roma e Damiano Fumagalli, Rasoterra Circo

HAPPINESS è uno spettacolo che riflette sulla felicità. A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla, e forse è dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni? La nostra riflessione si trasforma in una proposta per affrontare la difficoltà. Questo spettacolo per la strada porta un momento di leggerezza, ma vuole anche far riflettere sul come divertirsi nella vita! HAPPINESS offre un’ opportunità per accorgersi che si può cambiare. È un tentativo di far sentire felicità, sorprendersi nella felicità. Un viaggio nel tentativo perpetuo di vincere una sfida, l’orgoglio del non voler mollare, l’emozione di farcela. La ricerca fa emergere paradossi interessanti. Il loro sviluppo in chiave comico-drammatica consente dimostrarci quanto il “punto di vista” possa influire sul proprio vissuto.

Guarda il trailer dello spettacolo: https://youtu.be/8_iKyrpnlvs

Spettacolo | Compagnia Rasoterra

👉 Evento gratuito.

👉 Non è necessaria la prenotazione.

Iniziative promosse da Comune di Cuneo e Parco Fluviale Gesso e Stura

A cura di ITUR turismo e cultura

