Lunedì 6 giugno il Ministro Patrizio Bianchi a Bergamo per la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022

Lunedì 6 giugno il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sarà a Bergamo, all’Istituto “Giulio Natta”, per la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022. Un’occasione durante la quale porterà il saluto alla comunità territoriale, ma, a distanza, anche a tutte le comunità scolastiche italiane. La giornata potrà essere seguita in diretta streaming sul sito del Ministero dell’Istruzione.

In questa occasione sarà siglato anche un Patto fra scuole, realtà del territorio ed Università per la creazione di un curricolo specifico sulla chimica al servizio della sostenibilità e della green technology. Il Ministro arriverà a Bergamo alle ore 10.30, presso l’Auditorium Sestini, in via Europa 15. Alle ore 10.45 il saluto alle comunità scolastiche. Poi il Ministro incontrerà gli studenti a lezione nei laboratori di analisi e strumentazione chimica e consegnerà 6 diplomi ITS ai diplomati del X corso “Nuove Tecnologie per la Vita”.

Roma, 4 giugno 2022

