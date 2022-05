(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Le News settimanali di Confindustria Radio Televisioni sulle attività dell’associazione e sul settore RadioTv

Newsletter 280 del 12 maggio 2022

Canali Tv: il report CRTV presentato al Tech Talk

La presentazione del report suicanali TV di CRTV a Tech Talk,ad opera di Rosario Donato, Direttore Generale CRTV e Andrea Veronese, Ufficio Studi e Ricerche,ha offerto l’occasione per presentare lo scenario dell’offerta televisiva in Italia e la centralità dell’offerta gratuita sulla piattaforma di elezione, il digitale terrestre.

UE, Commissione propone una legge contro gli abusi sui minori online

“Il Consiglio d’Europa ci dice che un bambino su cinque è vittima di abusi sessuali e solo nel 2021 sono state postate online 85 milioni tra immagini e video che mostrano questi abusi. Agli autori di questi crimini dico: l’Europa vi darà la caccia” così il Commissario europeo per gli Affari interni, Ylva Johansson, presentando il pacchetto sui diritti dei minori e sul contrasto agli abusi sessuali su internet.

MISE: nuove graduatorie FSMA per capacità trasmissiva e LCN

Sul sito del MISE sono state pubblicate le graduatorie (definitive e provvisorie) relative ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi – FSMA in ambito locale, e riferite sia alla capacità trasmissiva sia alla numerazione automatica dei canali. Si tratta delle aree tecniche Lazio, Lombardia e Piemonte orientale, Toscana.

Eventi di interesse per il settore radioTV

Consiglio dei Ministri: consultazione “facciamo semplice l’Italia”

«Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica» è lo slogan della consultazione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla semplificazione della burocrazia, uno degli obiettivi qualificanti del PNRR. Il Governo prevede entro il 2026 di intervenire su 600 procedure partendo entro il 2024, con 200 relative alla digitalizzazione

Rilascio frequenze banda 700 in Liguria fino al 25 maggio

Dal 9 maggio partono a pieno regime le operazioni di riorganizzazione dei canali nazionali e locali sulle frequenze della banda sub 700 in Liguria, primo territorio dell’ultima area coinvolta dal refarming (Area1b e comprendente, oltre alla Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania).

Cronomappe CRTV, evoluzione del mercato RadioTV negli ultimi anni

