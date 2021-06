CROTONE Nella serata di domenica 27 giugno i carabinieri della Compagnia di Crotone sono intervenuti sul lungomare del capoluogo pitagorico, in seguito a numerose segnalazioni di una persona armata di fucile che si aggirava con un atteggiamento pericoloso. All’arrivo dei militari dell’Arma, l’uomo si era già dileguato a bordo di un veicolo. Le segnalazioni pervenute dai cittadini e i primi accertamenti condotti dai carabinieri, hanno consentito di rintracciare il presunto autore del gesto e di rinvenire presso la sua abitazione due fucili, regolarmente detenuti. Le armi sono state sequestrate e per l’uomo è scattata una denuncia, in stato di libertà, per porto abusivo di armi. Le indagini sono ancora in corso a cura della Compagnia Carabinieri di Crotone al fine di meglio chiarire i contorni della vicenda. (News&Com)

