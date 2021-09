CROTONE Un morto e un ferito. È questo il bilancio di un agguato avvenuto questa mattina a Crotone, nei pressi dello stadio ‘Ezio Scida’ della città pitagorica. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, Mario Scarriglia di 45 anni, titolare di un negozio di onoranze funebri, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, in via Giovani Paolo II, esplosi da alcune persone non ancora individuate. L’altra persona ferita, invece, sarebbe stata colpita da almeno due proiettili ad una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno fatto il possibile per salvare la vita del titolare. Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Crotone sono prontamente intervenuti sul luogo dell’omicidio e hanno avviato le indagini. (News&Com)

