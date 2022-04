(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Ou%3dBFOvM_DvYt_O6_xuou_80_DvYt_NAgd2Ylc.1HgC8Nv.7AH_xuou_802_MWwl_WlL0G.gMBS_xuou_80_DvYt_OAlG4_MWwl_XjLHX2Yx_MWwl_XgC9_MWwl_XjHQ8m_LmxV_Ww_MWwl_XjPAW6MM–e_xuou_8ZJ_MWwl_XjJH_MWwl_WB._LmxV_WzC-0dB_MWwl_Xg93Z_xuou_8ZJ_MWwl_XjJB_MWwl_WBT_DvYt_NA0_LmxV_Ww-_MWwl_WBR_DvYt_O9vP_DvYt_NapZ27DYAV_xuou_95UG_xuou_980_MWw6g5wl_WlOEOTghr%26i%3dUVa0ZU%269%3dsOEQiV.00z%26CE%3dVBWOW%26r%3dU%260%3dV8bTX%26u%3dVPeE%26N%3d-MaDaPeEXSZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACACOMUNE – La newsletter del 28 aprile 2022

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata alle 15 – DIRETTA audio-video

[Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà lunedì 2 maggio 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d5ZCX0Y%26s%3dU%26r%3dQ9bBS%26v%3dV8ZF%26O%3dlJ1J_vqZt_71_yuWp_90_vqZt_664Q1.3yIr1j5gEtOr5.pN_vqZt_66uIx97Ci_HXwT_RmX9ZDV_vqZt_66pF-5e1hgEuMm7sCs-3vGyDhFi-4p-0iHy5v1-zC-v92HmHh-GeH19h9-9W-k92ArE.oNqB%26k%3dGyI376.DlN%26mI%3d8Z7S9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Lunedì 2 maggio 2022 alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in presenza nella sala consiliare del Municipio. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura due question time presentati dal gruppo Misto (richiesta per assessore Lodi sul “Disservizio dello Sportello Unico dell’Edilizia”) e dal gruppo PD – Baraldi (richiesta per assessore Travagli su “Concessione del terreno situato in via delle Erbe”).

A seguire il Sindaco procederà alla concessione della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza. Verranno poi illustrate e poste in votazione due delibere: “Convenzione tra Comune di Ferrara e Comune di Vigarano Mainarda per il servizio di trasporto scolastico degli alunni” (assessore Dorota Kusiak), “Ratifica – variazione al Bilancio di previsione 2022 per progetto di monitoraggi integrativi acque sotterranee e soil gas, nella zona del Quadrante Ovest di Ferrara” (assessore Alessandro Balboni).

Infine verrà discusso un Ordine del giorno su “Intimidazioni e minacce agli artisti dell’Ukrainian Classical Ballet”.

E’ prevista la DIRETTA AUDIO-VIDEO della seduta sul canale youtube del Consiglio comunale all’indirizzo >> [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d9a7YDZ%26m%3dV%26v%3dR3cFT%26p%3dWBa0%26P%3dpKuK1_IRxX_Tb_MYtQ_Wn_IRxX_SgR5N.zJ3Kv7m.4pH_zrTu_07vNmI_svaq_3AkFoNq8mDw4pH3EbGm7f%269%3du6i2bLtQkS.o02%260t%3dVDT4W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

———————————————————————————

Questo l’ordine del giorno della seduta:

DELIBERE

Sindaco Alan Fabbri – Sanità, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Relazioni Istituzionali, Comunicazione

>> PG 42315/22 – Cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza

Assessore Dorota Kusiak – Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari

>> PG 42615/22 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Vigarano Mainarda per il servizio di trasporto scolastico degli alunni fuori del territorio di residenza – AA. SS. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 – Decreto 31/01/97 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (G.U. n.48 del 27/02/97)

Assessore Alessandro Balboni – Rapporti Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti Europei, Processi di Partecipazione

>>PG 50227/22 – Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale n. 133-2022 del 5/4/2022, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 – in via d’urgenza e salvo ratifica – per progetto di monitoraggi integrativi acque sotterranee e soil gas, nella zona del Quadrante Ovest di Ferrara 2022

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

>> PG 51909 – 13/04/2022 – Gruppi Consiliari di maggioranza – Ordine del giorno su intimidazioni e minacce agli artisti dell’Ukrainian Classical Ballet.

BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 30 aprile 2022 alle 10 appuntamento per bambini (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le iscrizioni

[‘Ognuno il suo seme’: per i più piccoli lettura e laboratorio dedicati agli alberi e alla natura](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d9cCaDb%26s%3dX%26v%3dT9eFV%26v%3dYBcF%26R%3dpM1M_ztZw_A4_yxas_9C_ztZw_094T5.6yLv4j8kHtRv8.pQ_ztZw_09uL2B7Fm_KXzX_UmaBbFc_ztZw_09vDvNuL-qE-zRw-LlJm-IlO-q-IpR-xBj0wEp-ImM1Rz4-l-Ii5vOiMvOqH-kBlBj82B-hDtB-hIj8yF.pMtI%26l%3dF2P469.KmM%26pP%3d9Y0Z8i4h0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Una mattinata dedicata agli alberi e alla primavera che sboccia. Sabato 30 aprile 2022 alle 10 la biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara) attende bambine e bambini per un nuovo laboratorio all’insegna della scoperta della natura. In programma la lettura dell’albo illustrato “Ognuno il suo seme”, condotta dall’autore Riccardo Rimondi, e a seguire i piccoli partecipanti potranno andare alla ricerca di materiale naturale nel parco, per poi rappresentare l’albero che più si avvicina alla loro persona.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dIgTWNf%260%3dT%266%3dXPaPZ%26C%3dULgW%26N4s8y%3dzQHI_0xqs_K8_Ftkw_P9_0xqs_JCyKuE75190B7.0CFCK3.9w.FH%267%3d5RGOuY.B8B%26FG%3dTNZQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

MUSICA E SOLIDARIETA’ – Sabato 30 aprile alle 18,30 allo spazio del consorzio Grisù in via Polendrelli a cura dell’associazione “Oltre le Nuvole”.Con il patrocinio del Comune di Ferrara

[Con il concerto “We will rock UKR” la magia del rock per aiutare i bambini ucraini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dFdHYKc%26x%3dV%263%3dUDcMW%261%3dWIdK%26P%3dwN6K_7ueu_H5_4vht_DA_7ueu_G09RB.74J35o6rIyP39.uO_7ueu_G0zJ9CBDt_Lcxe_VrYJdIX_7ueu_G0x6-6p5m25sDp-8qG-7IoF-594-6xO6679-u-7pGnD3C-7875uIx.B6H1%268%3dyP8PoW.396%26D8%3dUHXHV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

(Comunicazione acura degli organizzatori)

Anche il mondo della musica rock locale si è mobilitato in questi giorni per favorire la raccolta fondi per sostenere i bambini ucraini rifugiati e accolti nel territorio ferrarese

Sabato 30 aprile alle 18,30 presso lo spazio del consorzio Grisù in via Polendrelli a Ferrara avrà luogo il concerto “WE WILL ROCK UKR” al quale parteciperanno quattro gruppi musicali rock ferraresi che si alterneranno durante la serata sul palco dell’ampio giardino dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco. Cinque ore di musica rock per dire No alla guerra in Ucraina e per raccogliere fondi da destinare a progetti per i bambini ucraini rifugiati e accolti nel territorio ferrarese.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara, è organizzata ed offerta dall’Associazione ONLUS “Oltre le Nuvole”, da anni impegnata sul territorio e nata per sviluppare progetti finalizzati al miglioramento dello stato psico-fisico di bambini disabili e adulti in stato di bisogno. Inoltre, hanno fattivamente collaborato ditte e realtà del tessuto economico ferrarese per la buona riuscita dell’evento.

“WE WILL ROCK UKR” Nasce dall’intuizione di Giuseppe Lo Presti e di Vincenzo Vitagliano, due dei componenti del gruppo rock/blues DUFFLERS che, con forza e determinazione, hanno dato il “LA”, giusto per rimanere in gergo musicale, alla realizzazione del concerto. Sul palco si alterneranno i “The Bang”, i “Fear of the Beast” band che propone cover degli Iron Maiden, i “Dufflers” rock blues cover band ed il gran finale con i “Keep Queen Alive” che proporrà fedelmente il repertorio dei Queen con omaggio al grande Freddie Mercury. L’evento, in scena sabato 30 aprile dalle 18.30 alle 23.30 circa, al Consorzio Grisù, sarà condotto e presentato da Dario “Cerbero” Mezzogori e Augusto “Uti” Felisatti.

L’ingresso sarà libero e ci sarà la possibilità di donare direttamente all’Associazione “Oltre le Nuvole” presente con uno stand all’interno dello spazio destinato al concerto. Si ricorda che la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID in vigore.

Aggiornamento – PALIO E SOLIDARIETA’ – L’iniziativa lanciata dall’Ente Palio si svolgerà domenica 1 maggio 2022 alle 11 in piazza Castello (dopo il rinvio della scorsa domenica per maltempo)

[“Il Palio per la pace”: Rioni e Contrade si stringono attorno alla comunità ucraina per donare beni di prima necessità, nel solco della tradizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEeBWJd%26r%3dT%262%3dV8aLX%26u%3dUHeE%26N%3dvOzI_6vYs_G6_xtgu_89_6vYs_FA3PA.8xH26i4qJsN20.oM_6vYs_FAtH8D6Bs_MWvd_WlWIe8b_6vYs_FAoE-4o6g46rB3-Gg-Io8k.A8Hr%267%3d1PyOqW.t88%26Dy%3dTJX9U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

AGGIORNAMENTO del 28 aprile 2022

Domenica 1° maggio alle 11 in piazza Castello a Ferrara si svolgerà “Il Palio per la Pace”, l’evento benefico promosso dall’Ente Palio della città di Ferrara, inizialmente previsto per domenica scorsa (24 aprile 2022)

L’iniziativa ha come fine l’aiuto, tramite doni quali medicinali, vestiario e cibo alla comunità di Padre Vasyl Verbitskyy sacerdote della comunità ucraina di Ferrara.

La cittadinanza è invitata a partecipare assistendo allo spettacolo proposto dalle scuole di Danza e gruppi Armati della Corte Ducale e Contrade del Palio di Ferrara e contribuendo alla raccolta dei doni.

LA SCHEDA (a cura dell’Ente Palio di Ferrara) – Il Palio per la Pace – Domenica 1 maggio 2022 ore 11 in Piazza Castello

L’evento promosso dall’Ente Palio ricorda “La Ventura” che era una vicenda che nel Rinascimento vedeva il Duca e la sua Corte uscire dalla dimora del Casato in abiti più dimessi di quelli che si fosse soliti indossare nella quotidianità e percorrere le strade della nostra città, sollecitando dalle attività del commercio, delle arti e dei mestieri, la donazione di beni e quant’altro possibile che poi lo stesso Duca Estense faceva distribuire ai più poveri dei poveri. Oggi, questa memoria si concretizza con la consegna da parte dell’Ente Palio di beni necessari alle popolazioni dell’Ucraina sconvolte dalla guerra, doni che verranno portati direttamente in quei luoghi dall’Organizzazione di Padre Vasyl Verbitskyy, con la collaborazione di Andrea Firrincieli, che è stato anche vicepresidente dell’Ente Palio.

Sulla falsa riga dell’evento di allora, l’Ente Palio allestisce alcuni carretti di legno storici posizionati in Piazza Castello, che presentano quanto preparato per la donazione, con l’accompagnamento di un Corteo proveniente dal Castello Estense. Un’esibizione di musicisti del Conservatorio cittadino “Frescobaldi” saluta il Duca circondato dalla guardia armata che assiste alla lettura dell’editto di donazione da parte dell’Araldo Ducale.

A seguire un’esibizione del Gruppo “Armati” dell’Ente Palio che rappresenta le gesta dei Cavalieri della nostra città che fu culla dell’arte della scherma rinascimentale. Il Corteo, accompagnato dai tamburi e dalle chiarine delle Contrade, annuncia alla città l’evento che si conclude con la donazione e i balli dei gruppi di danza storica della Corte Ducale e delle Contrade.

—————————————————————————————–

CronacaComune 22 aprile 2022

Si è svolta venerdì 22 aprile 2022 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, una conferenza stampa a cura dell’Ente Palio di Ferrara dedicata alla presentazione dell’iniziativa “Il Palio per la pace” in programma in piazza Castello domenica 24 aprile 2022 dalle 16 alle 18.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il presidente dell’Ente Palio di Ferrara Nicola Borsetti, il sacerdote della comunità ucraina di Ferrara Vasyl Vervitskyy, il presidente della Commissione storico artistica dell’ente Palio Matteo Provasi e Andrea Firrincieli, ex vicepresidente Ente Palio e collaboratore dell’iniziativa di raccolta aiuti umanitari, insieme ad altri componenti dell’Ente Palio e rappresentanti di Rioni e Contrade.

“Per socialità e aggregazione il Palio – ha affermato in merito all’iniziativa il vice sindaco e assessore al Palio del Comune di Ferrara Nicola Lodi – è una parte fondamentale di Ferrara e in grado di veicolare messaggi importanti per tutta la cittadinanza. Questa è un’iniziativa molto bella che viene accolta con grande soddisfazione perché mette al centro un valore come la pace e vuole essere un’ulteriore testimonianza di vicinanza alla comunità ucraina. Ringrazio tutto il mondo del Palio che ha sempre dimostrato di non tirarsi indietro quando si tratta di mettere in campo la solidarietà”.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 29 aprile 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Viaggio in una stanza’: racconti sui giorni della pandemia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBhMTGg%263%3dQ%26y%3dYIXIa%266%3dREhP%26K%3dsRAF_3yjp_D9_9qdx_I6_3yjp_CDDM8.A9Ey9t1nM4KyC.zJ_3yjp_CD5E5GG9p_Phsa_ZwTFhNV_3yjp_CDC9l1l9rEx9z-S51-4RrDA9-91nA6D5G-0Kt-EzE3Lz-4pJ31-1954pKz1.sR4B%26o%3dKBI7AI.DpR%26zI%3dBdJSC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Raccoglie racconti e novelle di vari autori, sui giorni più difficili della pandemia, il libro a cura di Ivano Artioli, dal titolo ‘Viaggio in una stanza’ che venerdì 29 aprile 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIg0UNf%26p%3dR%266%3dX6YPZ%26s%3dSLgC%26L%3dzQxGA_OUth_Ze_IizT_Sx_OUth_YjNET.3FCQy3w.0sD_0xWq_JCg9sKr64_OUth_YjvUX_e92kKsbZQ8Ya9qFP2s8eCaTD%26h%3dDCPz4J.KiK%261P%3d5WKZ6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Dialogherà con il curatore Antonio Alfredo Croci.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

In questo lavoro di più autori, ci sono quei mesi di pandemia in racconti e novelle di come resistemmo nelle nostre case, negli uffici, nelle redazioni dei giornali per la voce di direttori dei quotidiani quali Il Corriere, Il Carlino… Cosa pensammo?… Chiedemmo aiuto?… Perché ci venne facile ricordare quei giorni di scuola, d’accademia, d’università?… Fummo angosciati, divertenti, lottammo?… Voci femminili e maschili di professori e di direttori di biblioteche, di autori noti e altri meno noti che ci hanno parlato di come resistemmo nelle nostre case-rifugio di Ferrara, Bologna, Ravenna, Milano, Firenze.

Gli autori: Nello Agusani, Ivano Artioli, Andrea Baravelli, Patrizia Bianchetti, Carlo Briganti, Guido Ceroni, Daniele Civolani, Massimo Cobianchi, Ivan Corbari, Antonio Alfredo Croci, Andrea Degidi, Carmelo Domini, Sergio Gnudi, Osiride Guerrini, Alessandro Luparini, Beppe Masetti, Sauro Mattarelli, Mauro Mazzotti, Laura Montanari, Olivio Romanini, Eugenio Spreafico, Bruna Tabarri, Maurizio Tarantino, Ottavio Terranova, Ebe Valmori, Danilo Varetto.

► L’accesso alla biblioteca è consentito con mascherina chirurgica o Ffp2 (non è più necessario esibire il green pass).

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBcJZGb%26z%3dW%26y%3dTFdIV%263%3dXEcM%26Q7l4o%3dsM8L_3tgv_D4_6wds_FB_3tgv_C9oNnAw8t5zEz.63I6Gs.Bp.B8%260%3dxN7RnU.2A5%26B7%3dWGVGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6e0XAd%26p%3dU%26s%3dV6bCX%26s%3dV9eC%26O%3dmOxJx_MUwU_Xe_LVxT_Vk_MUwU_WjQ2R.3IzOy6j.8sG_wvWt_7AgBfIr9q_MUwU_WjyHV_eBoiKvOXQALY9t3N5f6eCdGB%26h%3dGzNz77.IiN%26nN%3d5Z8X6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONTRADA SAN LUCA – Venerdì 29 aprile alle 21 in via Ippodromo 31. A cura di Contrada e Avis in collaborazione con Associazione Diabete Ferrara ed Ente Palio

[‘Progetto Ferrara salute 2022′, un incontro per parlare di “Il diabete una malattia da ri-conoscere”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8b9aCa%26o%3dX%26u%3dS5eEU%26r%3dYAbB%26R%3doLwM_ysVw_03_uxZr_5C_ysVw_98zT4.5uLu3f8jGpRu7.lQ_ysVw_98qL1A3Fl_JTzW_TiaBb0d_ysVw_98hSl8h3dFwL.oLpI%26k%3dExP355.KlL%26lP%3d8X6Z9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Venerdì 29 aprile alle 21 in via Ippodromo 31, la Contrada di San Luca e l’Avis provinciale e comunale in collaborazione con Associazione Diabete Ferrara Odv ed Ente Palio di Ferrara propongono una serata aperta a tutta la cittadinanza dedicata al “Progetto Ferrara salute 2022”.

L’iniziativa, alla quale interverrà l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara. Nel corso della serata verranno affrontati i seguenti temi: “Il diabete una malattia da ri-conoscere. Glicemie, prevenzione, sfide quotidiane e corretti stili di vita”, “La donazione del sangue” (relatore Florio Ghinelli, direttore sanitario Avis provinciale), “Quanto zucchero? Il diabete una malattia da ri-conoscere” (relatore Vincenzo Maria Monda della Diabetologia di Cento).

POLITICHE SOCIALI – Venerdì 13 maggio alle 20 il Quizzone a Casa Ibo e venerdì 27 maggio alle 20.30 serata in centro storico

[“Sono un adolescente, mi accompagni a crescere?”: iniziative per finanziare sette campi rivolti ai giovani a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d6dEZAc%26u%3dW%26s%3dUAdCW%26x%3dX9dH%26Q%3dmN3L_wubv_85_1wXt_AB_wubv_706S2.71Ks5l7hIvQs9.rP_wubv_70wKyC9Ej_LZyU_VoZ0dFa_wubv_70yNt7f5jAnPyI-2KsI-j0tFnOh9wPj-CkK.mNvH%26i%3dG4O17A.JjN%26rO%3d6ZBY7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

“Sono un adolescente…mi accompagni a crescere?” è il progetto a cura di Ibo Italia con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara che è stato presentato giovedì 28 aprile 2022 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara. Il progetto prevede una serie di appuntamenti per la raccolta di fondi che serviranno a finanziare sette campi rivolti ai giovani in programma sul territorio comunale di Ferrara da giugno a settembre 2022.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, il presidente IBO Italia Alberto Osti, le referenti Ibo del settore campi di volontariato Sabina Marchetti e del settore campi di volontariato Chiara Picchioni, Eleonora Gamba dell’associazione Ali del Vento, Lara Venturini della Fondazione Imoletta e lo studente Tommaso Sassi in rappresentanza dei camp leader Ibo Italia.

“Un tema di grande valore per il nostro territorio – ha sottolineato l’assessore Coletti – questo che riguarda il volontariato e le iniziative rivolte agli adolescenti messe in campo da Ibo in collaborazione con realtà operative nell’ambito del sociale a Ferrara con il supporto dell’amministrazione comunale, che contribuisce con 1000 euro e che con molta soddisfazione consolida il rapporto con una realtà importante. Di recente ho fatto un passaggio nella sede ferrarese di Ibo Italia e ho potuto vedere l’impegno che portano avanti e che fin dalla sua formazione si concentra in particolar modo nella formazione dei giovani. Gli appuntamenti dei campi sono occasioni di formazione e socializzazione importante, che coinvolgeranno complessivamente oltre un centinaio di adolescenti (15 in ogni gruppo) e una quindicina di ragazzi più grandi come camp leader”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Il progetto “Sono un adolescente…mi accompagni a crescere?” prevede anche un contributo dall’Assessorato alle Politiche Sociali ed è in programma una serie di iniziative volte alla raccolta fondi per la copertura dei costi camp leaders 2022.

IBO Italia è impegnata fin dalla sua fondazione, oltre che nell’ambito della cooperazione internazionale, nella formazione di giovani attraverso attività di volontariato a favore di realtà e persone in bisogno:

i campi di volontariato. I Campi di Volontariato sono esperienze di solidarietà di breve periodo rivolte a giovani adolescenti (14-17 anni) o maggiorenni (dai 18 anni in su) che possono prevedere attività di costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora.

Possono rappresentare un primo passo per affacciarsi al mondo del volontariato e della cooperazione internazionale, ma è anche un’occasione per allargare i propri orizzonti quotidiani.

Sono esperienze di incontro con giovani coetanei provenienti da diverse paesi dell’Europa e fuori Europa in un’ottica di scambio di opinioni, cultura e background diversi e quindi di crescita personale.

La pandemia Covid19 degli ultimi due anni (2020-2021) è stata causa di malessere generale condizionando la vita degli adulti ma in particolar modo dei giovani. IBO Italia, con maggior enfasi rispetto la sua mission originaria, si vuole rivolgere ai giovani proponendo esperienze di volontariato di breve periodo che permettano la ripresa della socialità in modo responsabile e formativo.

Per tale ragione è necessaria la presenza di educatori competenti per accompagnare gli adolescenti in questo particolare momento di crescita.

La forza e l’importanza del Volontariato

L’impegno dei volontari coinvolti, compresi quelli previsti per le prossime attività sia di eventi che

campi, è calcolabile in circa 262 persone per circa 8066 ore di volontariato.

Programma delle iniziative:

06-08 maggio 2022 – Week end formativo camp leader

13 maggio 2022 – ore 20 Serata gioco Quizzone e piadine a Casa IBO

27 maggio 2022 – ore 20.30 Serata con Delitto a Ferrara in centro storico

27-29 maggio 2022 – Week end formativo camp leader

17 giugno 2022 – Apericena solidale a Casa IBO

15 luglio 2022 – Apericena solidale a Casa IBO

19 agosto 2022 – Apericena solidale a Casa IBO

16 settembre 2022 – Apericena solidale a Casa IBO

14 ottobre 2022 – Serata gioco Quizzone a Casa IBO

16 dicembre 2022 – Cena di Natale Amici IBO presso Istituto Vergani

Campi di volontariato:

20-30 giugno 2022 Campo Cona (FE) – Associazione Ali del Vento

4-14 luglio 2022 Campo Cona (FE) – Associazione Ali del Vento

01-11 agosto 2022 Campo Cona (FE) – Associazione Ali del Vento

22 agosto-06 settembre 2022 Campo Cona (FE) – Associazione Ali del Vento

22 agosto-01 settembre 2022 Campo Quartesana (FE) – Fondazione Imoletta

12-24 settembre 2022 Campo Quartesana (FE) – Fondazione Imoletta

settimo appuntamento in corso di definizione

[Cinema, Parigi accoglie il progetto dello Spazio Antonioni di Ferrara: “Pronti a dare il nostro contributo e a fornire documenti e testimonianze sul grande regista. Sgarbi: “Sarà luogo vivo della memoria di uno straordinario artista”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFcBVKb%26r%3dS%263%3dT8ZMV%26u%3dTIcE%26M%3dwMzH_7tYr_H4_xshs_88_7tYr_G93OB.6xG34i3rHsM38.oL_7tYr_G9tG9B6At_KWue_UlVJcCZ_7tYr_G9iA38s3-54xAvB-g5rHmDx8-oD-5Ku9tMzG-s8rD4-Lv3EBu-33MuFxHtA-sB-l77KgJp-IxG3Mo-3-s4x7-xE-tG8MxG-rHtL7BhM9H-k-3-uHxFxKk-6461EtGzA-t-MkK9BsG3BgFE8-yM1-0x337k-Jt0oK94-y9pKhA-84×3-1Nu94-OoN4-7kD14-s72HxAp3p4g-7o-M3H-yL74uJsBt37Bu-37MoK94.nL2E%26j%3dE0L25G.GkL%26xL%3d7XHV8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

(Ferrara Rinasce)

CINEMA, 500 METRI QUADRATI E 47MILA TESTIMONIANZE DI ANTONIONI AL PADIGLIONE DI ARTE CONTEMPORANEA, PARIGI ACCOGLIE IL PROGETTO DI FERRARA: “PRONTI A DARE NOSTRO CONTRIBUTO E A FORNIRE DOCUMENTI E MATERIALE SUL GRANDE REGISTA”. SGARBI: “SARÀ LUOGO VIVO DELLA MEMORIA DI UNO STRAORDINARIO ARTISTA”

Ferrara, 28 apr – Oltre 500 metri quadrati di spazio espositivo, su due piani, immersi nello scenario del Quadrivio degli Angeli, affacciati sullo storico Parco Massari (che sarà apprezzabile da una nuova finestratura aperta sull’area verde) e dedicati a Michelangelo Antonioni e al fondo – conservato dal Comune di Ferrara – di circa 47mila pezzi tra foto, documenti, disegni, scenografie, oggetti, opere d’arte, testimonianze della carriera del premio Oscar ferrarese. Il nuovo Spazio Antonioni di Ferrara sarà realtà, nelle previsioni, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 all’attuale Padiglione di Arte Contemporanea ed è stato presentato ieri sera a Parigi, in un appuntamento dedicato al grande regista, ospitato all’Istituto italiano di cultura diretto dal ferrarese Diego Marani, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi e dell’assessore comunale Marco Gulinelli e i saluti introduttivi di Enrica Fico, regista e compagna di Antonioni. Nel pubblico circa 200 persone, tanti giovani. Parigi è pronta a dare pieno supporto all’iniziativa, come ha spiegato Jean-Christophe Mikhailoff, direttore della comunicazione della Cineteca francese: ” Siamo molto felici della creazione di questo Spazio, avremo possibilità di collaborare ad esempio per le mostre temporanee, mettendo a disposizione i nostri archivi cinematografici, i più ricchi al mondo, e le testimonianze di figure vicine ad Antonioni a Parigi come Marcel Carnè e Gilles Deleuze”. “Ferrara – ha detto Sgarbi – è la città che determina una condizione poetica che troviamo nelle opere di De Chirico, nelle città del silenzio di D’Annunzio, nelle ambientazioni di Antonioni. Silenzio, nebbia, meditazione muta sono elementi caratterizzanti: per questo è importante che lo Spazio sia a Ferrara come ogni altra realtà simile a chi vi è nato”. “Perché il Padiglione di arte contemporanea? – ha poi aggiunto -. La scelta è coerente con la storia di questo luogo, che ha fatto di Ferrara – per decenni e grazie all’iniziativa di Franco Farina – la capitale dell’arte contemporanea”. Per il presidente della Fondazione Ferrara Arte “lo Spazio Antonioni sarà Antonioni vivo a Ferrara, città universale. Perché i grandi artisti non muoiono mai”.

“Lo Spazio – ha sottolineato Dominque Paini, già direttore del Cinémathèque française e curatore della mostra “Antonioni e le arti”, ospitata a palazzo dei Diamanti nel 2013 ed ‘esportata’ a Parigi, Bruxelles, Amsterdam – sarà diviso in aree che assolveranno a funzioni differenti, rivolgendosi a un pubblico diversificato e a tipi di eventi eterogenei”. Il piano terra – come è stato mostrato anche con la proiezione delle planimetrie e di modelli – sarà suddiviso in sei aree: una dedicata al regista e alla sua Ferrara, una che affronterà il tema della fine del neorealismo e Lucia Bosé (tra le prime muse del regista), quindi quella riservata alla trilogia moderna e a Monica Vitti e due sale proiezioni che proporranno al pubblico estratti di celeberrimi film, come ‘Cronaca di un amore’, ‘Il Grido’, ‘L’eclisse’ e ‘Deserto Rosso’. Il primo piano accoglierà invece una sala polifunzionale che potrà essere utilizzata sia per esposizioni temporanee che per proiezioni, incontri o seminari e altre due aree tematiche, una dedicata alla conquista del west, il successo negli Stati Uniti dell’autore e la sua consacrazione internazionale e una sul ritorno in Italia. Anche qui – in due differenti spazi dedicati – saranno proposti estratti di film come ‘Blow-up’, ‘Zabriskie Point’, Professione: reporter’, ‘Al di là delle nuvole’ e ‘Lo Sguardo’. La firma del progetto è degli architetti Junko Kirimoto e Massimo Alvisi. “Il concept ha passato la progettazione esecutiva e ora si attende solo l’avvio dei lavori”, ha detto l’assessore Marco Gulinelli.

“Un’opportunità straordinaria non solo per esporre documenti e testimonianze di Antonioni ma per portare il suo insegnamento soprattutto alle giovani generazioni”. Nel corso della serata è stato proiettato anche il documentario di Enrica Fico “Lo sguardo di Michelangelo”, in cui Antonioni interroga il Mosè di Michelangelo Buonarroti.in un faccia a faccia con la mirabile opera racchiusa in San Pietro in vincoli, a Roma. All’ appuntamento parigino seguirà un momento ufficiale di presentazione del progetto a Ferrara, che terrà conto anche dei contenuti emersi nella capitale francese.

Qui link alla diretta della serata: [https://fb.watch/cG39A088BM/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dOeQaTd%267%3dX%26B%3dVMeVX%260%3dYReT%26R8y6v%3d6OEMG_Mlzn_Xv_Ooxk_Y4_Mlzn_W1Cz.RvQ1C_Cxqu_MC1lNfYeSeZr_Cxqu_MC%262%3dHFPJ8M.K3O%264P%3dOaNZP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLITICHE FAMILIARI – Giovedì 28 aprile 2022 dalle 16.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara (piazza Municipio 2)

[Benessere familiare: un incontro per approfondire le opportunità offerte dal Network nazionale dei Comuni amici della famiglia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dIb8YNa%26n%3dV%266%3dS4cPU%26q%3dWLbA%26P%3dzLvK_0sUu_K3_tvkr_4A_0sUu_J8yRE.5tJ63e6uGoP67.kO_0sUu_J8pJBA2Dw_JSxh_ThYMb4c_0sUu_J8d067uNwJg-AsEkG13t0-CF-kIuGpO0G-cK8JqA7FfD07-n0-7HrJ0LwI1Lc-Jx8gMB7-f64-FgOEGtF-632D7FcGw-6gD-uGoP6A-cH156s3ck-9wDn6-x3oDyDk6.zLoG%26v%3dEwND54.IwL%26kN%3dIX5XJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

>>AGGIORNAMENTO del 28 aprile 2022 con foto – Condividere le esperienze e i servizi di supporto alle famiglie con bambini e ragazzi per fare in modo che l’amministrazione di una città tenga conto anche della “sostenibilità familiare” che passa non solo attraverso i servizi scolastici, ma anche attraverso una viabilità compatibile con scuola e lavoro, la sicurezza e tanti altri aspetti fondamentali per la vita quotidiana. Sono queste le tematiche trattate nel corso dell’evento intitolato “Promuovere il benessere familiare: l’esperienza del Network Nazionale dei Comuni amici della famiglia” che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 28 aprile 2022 nella residenza municipale con il patrocinio dell’assessorato alle Poitiche familiari del Comune di Ferrara.

Già nella mattinata l’assessore alle Politiche familiari Dorota Kusiak e le responsabili del Centro bambini e famiglie Isola del tesoro e del Centro per le famiglie del Comune di Ferrara hanno incontrato i referenti nazionali del network Filomena Cappiello e Mauro Ledda, accompagnati dal coordinatore dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose della Provincia di Ferrara Patrizio Fergnani.

Da Cronacacomune del 22 aprile 2022

“Promuovere il benessere familiare” conoscendo “l’esperienza del Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia”. Questo l’intento dell’incontro pubblico in programma giovedì 28 aprile 2022 alle 16,30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara (piazza del Municipio, 2). L’appuntamento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ferrara, è promosso dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (A.N.F.N) Coordinamento di Ferrara, in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Ferrara e mira ad approfondire le opportunità offerte dall’adesione al “Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia”.

“Si tratta – spiega l’assessore alle Politiche familiari del Comune di Ferrara Dorota Kusiak – di un importante occasione di incontro con realtà italiane che, attraverso un network nazionale, creano collaborazioni volte alla promozione e allo sviluppo delle politiche familiari. L’intento dell’iniziativa è quello di conoscere al meglio le opportunità che lo stesso network offre ai Comuni che vi aderiscono, le modalità di funzionamento e di partecipazione. L’incontro permetterà inoltre la reciproca conoscenza fra gli attori territoriali interessati”.

Sono invitati partecipare all’appuntamento nella sala dell’Arengo: sindaci, assessori, funzionari degli Enti locali del territorio, esponenti del mondo imprenditoriale e cooperativo, associazioni, famiglie e cittadini interessati a conoscere meglio il tema dei “Comuni a misura di famiglia”.

Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati

PROGRAMMA:

“Promuovere il benessere familiare: l’esperienza del Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia” – Giovedì 28 aprile 2022 dalle 16,30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara (piazza del Municipio, 2)

– Saluto del Comune di Ferrara: Dorota Kusiak Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari

– Saluto del Forum delle Associazioni familiari di Ferrara: Massimo Martinucci, Presidente.

– Introduzione a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose: Famiglia Fergnani – Bovi coordinatori per la Provincia di Ferrara.

– Intervento di Filomena Cappiello e Mauro Ledda di Alghero, referenti nazionali del Network. “Il Network dei Comuni Amici della Famiglia: come funziona, cosa propone, come aderire”

– Collegamento online con sindaci/assessori di Comuni che hanno già aderito al Network.

A seguire dibattito e confronto fra i partecipanti.

L’incontro si terrà in presenza nel rispetto delle normative anti- Covid 19.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori:Il network dei Comuni Amici della Famiglia costituisce la rete dei Comuni che intendono promuovere politiche per il benessere familiare sulla base delle esperienze e competenze sviluppate dalla Provincia autonoma di Trento. E’ promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Il Network offre collaborazione e supporto alle amministrazioni comunali interessate a realizzare politiche familiari innovative, integrate e condivise.

Ad oggi il Network conta 87 partecipanti: 12 Organizzazioni e 77 Comuni, tra cui diversi capoluoghi di provincia: Cagliari, Sassari, Trento, Perugia, Bergamo, Padova, Belluno, Gorizia, Trapani, Terni, Siena, Potenza.

In Emilia Romagna hanno aderito finora i Comuni di Cervia e di San Benedetto Val di Sambro e le ACLI di Bologna.

L’auspicio degli organizzatori è che si inizi un percorso che coinvolga Ferrara, i Comuni della provincia e, magari, anche della Regione.

Per approfondire: [https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti/Network-nazionale-comuni-amici-della-famiglia#](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dDh9WIg%26o%3dT%261%3dY5aKa%26r%3dUGhB%26N%3duRwI6_PTvc_ad_Kd1S_Us_PTvc_ZiP0U.wKrLwB1Mi4zGjEv9.lM_5yVs_EDF85Rl9vAdSvMqB-r-PhMv_PTvc_4n9dZiqrRzH5I-q4CGrGnJh-62KxGv-9pBpG-g8yJd-9nKl0yGd%267%3dzSvOpZ.q87%26Gv%3dTIa6U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLIZIA LOCALE – Il documento è stato sequestrato dagli Agenti e trasmesso alla Procura. Per l’uomo un’altra denuncia a piede libero per falsificazione

[Tenta di farsi togliere un verbale per guida senza patente esibendo una patente falsa](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d5eRX0d%268%3dU%26r%3dVNbBX%26A%3dV8eU%26O%3dlOFJ_vvot_76_DuWu_N0_vvot_6AIQ1.8DIr6y5gJ9Or0.5N_vvot_6A0IxDLCi_MmwT_W2X9eTd_vvot_6AF9r5e6wOw-8m-AwLwD-FIkG59v0-5F-z0D6eG19wDx9r9A-Or6-B5x00Ni-AwFw6.4NqG%26z%3dGyNH76.I1N%26mN%3dMZ7XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022 un cittadino extracomunitario di quarantatrè anni, a seguito di un verbale per guida senza patente (dell’importo di 5mila euro) e relativa denuncia per uso di permesso internazionale falso, entrambe contestate da una pattuglia della Polizia Locale Terre Estensi il 9 aprile scorso, si è presentato agli uffici del Comando esibendo la sua patente nazionale. L’intento era quello di farsi annullare almeno il verbale per guida senza patente.

Agli agenti, nel corso delle verifiche del caso, non è sfuggito qualche particolare della patente che poi ha determinato la prova della falsità di quest’ulteriore documento. L’automobilista non solo non è riuscito nel suo scopo, ma è uscito dal Comando della Polizia Locale con un’altra denuncia a piede libero per falsificazione. Il documento, idoneo ad ingannare la pubblica fede, è stato sequestrato e trasmesso alla Procura.

(A cura del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore sabato 30 aprile 2022 dalle 16

[Temporanea sospensione della circolazione per la “Camminata della solidarietà” a San Martino](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d6eFWAd%26v%3dT%26s%3dVBaCX%26y%3dU9eI%26N%3dmO4I_wvcs_86_2tXu_B9_wvcs_7A7P2.82Hs6m4hJwNs0.sM_wvcs_7AxHyD0Bj_MavU_WpW0eHU_wvcs_7A48rKyKfIo4-xJ3IjI3BtIo-7jGv4-hD26tGkSnJx8-u02-Ef-8kFrDx4y6-n8qGk-LtGs7fMs8y6-k-LfI-w4wOsGt.C4Fq%269%3dwNxQmU.4f6ks04%26Bx%3dVFV8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Camminata della solidarietà” organizzata, nella frazione di San Martino, Ferrara, dalla Polisportiva Putinati, dalle 16 alle 20 di sabato 30 aprile 2022 è prevista la sospensione della circolazione di tutti i veicoli per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti. Il percorso della camminata, con partenza da via Chiesa (dal piazzale della chiesa), si snoderà lungo via Polina, via Pio La Torre, via Bisi, via del Fabbro, via Chiesa, via Frascona, via Penavara e via Chiesa, con arrivo presso la sede Avis.

SICUREZZA E SPORT – Domenica 1 maggio a partire dalle 18 nell’area alla base del Grattacielo. La manifestazione è organizzata da Uisp in oltre 60 città d’Italia. Aperture dell’area sportiva nei week end

[Riapre con l’annuale edizione di ‘Giocagin’ dedicata alla pace l’attività del campo sportivo polivalente del Parco Coletta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dAf7TFe%26m%3dQ%26x%3dW3XHY%26p%3dRDf0%26K%3drPuF_2wTp_C7_sqcv_36_2wTp_BBxM7.9sEx7d1mKnKxA.jJ_2wTp_BBoE4E19o_NRsZ_XgTEf9S_2wTp_BBh9y1k7b9b7sJ.iJwH%26e%3dC5Ow3B.JfJ%26sO%3d2VCY3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Sarà dedicata alla pace e si terrà al Parco Coletta domenica 1 maggio a partire dalle 18 l’annuale edizione della manifestazione nazionale di UISP “Giocagin”. L’iniziativa, appuntamento che sigla la riapertura dell’attività dello spazio realizzato nell’ambito della riqualificazione dell’area circostante il Grattacielo, sono state illustrate in mattinata (giovedì 28 aprile 2022) proprio al campo sportivo polivalente. All’incontro con i giornalisti erano presenti il vicesindaco del Comune di Ferrara Nicola Lodi, Enrico Balestra presidente di Uisp Emilia-Romagna e Maddalena Mariotti responsabile Uisp dell’evento.

LA SCHEDA – Lo sport sempre più protagonista per la rinascita del quartiere Gad. Domenica 1 maggio 2022, a partire dalle 18, il campo polisportivo del parco Marco Coletta, costruito nell’ambito del maxi progetto di riqualificazione della zona ai piedi del Grattacielo, sarà la cornice ideale dello storico Giocagin, la manifestazione di danza, spettacolo e solidarietà organizzata da Uisp in oltre 60 città d’Italia.

Sin dalla propria nascita, avvenuta alla fine degli anni Ottanta, Giocagin raccoglie in un’unica manifestazione aperta a tutti esibizioni di ginnastica, danza, arti marziali e pattinaggio con un occhio di riguardo alla solidarietà. L’iniziativa di quest’anno, dedicata alla pace in Ucraina, vedrà l’alternanza di 7 società sportive: Gruppo Euphoria; Hip Hop Room – Il Mondo dei Bimbi; Pattinatori Estensi; Polisportiva Doro; Club 570; Il Quadrifoglio; B-Side Dance Crew.

“Ringrazio Uisp – ha detto il vicesindaco Nicola Lodi – che ha creduto nel progetto del parco più bello di Ferrara e che con questa manifestazione inaugura la serie di eventi che si terranno in primavera e in estate al Gad. Uisp ci sta dando una mano per occupare spazi che fino a due anni fa non esistevano, e grazie alla collaborazione con tutte queste associazioni il progetto sta andando nella direzione giusta. Non volevamo costruire solamente un campo, ma una zona a 360 gradi per tutta la cittadinanza. In questa direzione va l’apertura dell’area sportiva a tutti a partire dal weekend del 7 e 8 maggio”.

“Per noi – ha specificato Enrico Balestra, presidente di Uisp Emilia-Romagna – avere spazi all’aperto che possono prestarsi a contenitore di eventi che altrimenti sarebbe complicato svolgere è importante. Due anni fa in pochi credevano che qui si potesse realizzare quello che abbiamo davanti”.

“Per il ritorno del Giocagin, nelle società c’è stato tantissimo entusiasmo: la voglia è ritrovare quel clima che è quasi come quello di una grande famiglia che si riunisce per fare festa” ha sottolineato Maddalena Mariotti, responsabile Uisp dell’evento.

Dal fine settimana del 7 e 8 maggio, poi, il campo del parco Coletta potrà essere fruito gratuitamente da tutta l’utenza senza prenotazione dalle 8 alle 22 nelle giornate di sabato e domenica, salvo la concomitanza con eventi organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

SPORT – Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 a Ferrara

[In piazza Ariostea un week end di sport e inclusione con ‘Sport Is Life / Live’ e il trofeo ‘1°Maggio Ferrara Inline’ di pattinaggio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d0eOVEd%265%3dS%26w%3dVKZGX%268%3dTCeR%26M%3dqOCH_1vlr_B6_Asbu_K8_1vlr_AAFO6.8AGw6v3lJ6Mw0.2L_1vlr_AA7G3DIAn_MjuY_WyVDeQV_1vlr_AA2F-yDtR96-tJrJBLn6-DF-60xC-nIw-6r-N9G1O-x-Aw85M2D8Fn-88F-2K8J3-DB-DrAx-DrQx-7-rG-CJxAxG-0Ht9pD8-8nMA316-23j6tFuD77-mD-933O2FjBzAx.CCEu%269%3d6M2QvT.w0C%26A2%3dVOUBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Due giorni dedicati allo sport, all’inclusione e alla solidarietà, nella cornice di piazza Ariostea a Ferrara. Sabato 30 aprile 2022 la terza edizione di ‘Sport Is Life / Live – ricordando Fabio Falchetti’ con tante dimostrazioni e attività sportive da provare insieme disabili e normodotati, e domenica il ritorno del pattinaggio su strada con la 63° edizione del Trofeo ‘1° maggio Ferrara Inline’.

Le iniziative, organizzate da Palestra Ginnastica Ferrara Asd in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) di Ferrara e il Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico (Casp) di Ferrara, e con il patrocinio del Comune di Ferrara, sono state presentate oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara, dall’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi, dal presidente della Palestra Ginnastica Ferrara Asd Franco Mantero, dal delegato provinciale C.I.P. Francesco Alberti, dal direttore del Centro Casp di Ferrara Mauro Borghi e dal responsabile organizzativo Mirko Rimessi.

“Con questa iniziativa, insieme ad altre in programma in questi giorni, – ha sottolineato l’assessore Maggi – si riprende finalmente a organizzare in città manifestazioni sportive che purtroppo per due anni sono state interrotte causa Covid. Tre parole chiave contraddistinguono questo evento: sport, solidarietà e allegria. Tre valori che lo sport dovrebbe sempre seguire e che nel programma delle iniziative di questo week end in piazza Ariostea vediamo tutte riunite. Agli organizzatori va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, con l’auspicio di una grande partecipazione”.

PROGRAMMA:

– Sabato 30 aprile 2022 – dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 – Piazza Ariostea, Ferrara

Terza edizione SPORT IS LIVE / LIFE – ricordando Fabio Falchetti

Giornata di Sport ed Inclusione Sociale organizzata con il Comitato Italiano Paralimpico e il Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ferrara

– Domenica 1 maggio 2022 – dalle ore 9:00 fino alle 17:30 (previsto) – Piazza Ariostea, Ferrara

1°maggio Ferrara Inline 2022 – 63^ edizione Trofeo del Lavoro “Città di Ferrara”

Manifestazione agonistica sotto l’egida della FISR di Pattinaggio Corsa su Strada, con l’assegnazione dei prestigiosi Memorial Giorgio Burani e Gilberto Silvagni.

In questa giornata si alterneranno momenti di premiazione durante le varie fasi della prova agonistica.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Una attesa quasi infinita quella per il ritorno in Piazza Ariostea del 1°maggio Ferrara Inline – Trofeo internazionale del Lavoro “Città di Ferrara” di pattinaggio corsa su strada che, causa covid, mancava dal 2019. Una attesa resa ancora più interminabile dal sapere che la Piazza Ariostea rinnovata, l’avevamo lasciata nel mezzo del cantiere che ha consentito di rifarle il look, era lì, pronta e asfaltata di fresco, ma non poteva essere sede di gara per le ovvie ragioni che tutti conosciamo. Ma andiamo per ordine…

Questa del 1°maggio Ferrara Inline 2022 sarà la 63^ edizione Trofeo Internazionale del Lavoro “Città di Ferrara” di Pattinaggio Corsa, la più longeva manifestazione di pattinaggio corsa in Italia, sicuramente una delle pochissime che ancora consente di portare il pattinaggio nelle piazze, nella fattispecie in una piazza simbolo del Patrimonio UNESCO, nonché la più longeva manifestazione sportiva della Città di Ferrara. Siamo stati a lungo incerti se numerare come 61^ o 63^ questa edizione, se considerare dunque le due edizioni virtuali alle quali abbiamo dato vita in questo buio periodo che la pandemia ha calato sulla nostra socialità. Alla fine abbiamo deciso che era giusto includerle nel conteggio: fisicamente non eravamo in Piazza, ma abbiamo fatto di tutto per tenerci uniti, interpreti a nostro modo del motto lanciato dal Santo Pontefice “Nessuno si salva da solo”, contribuendo, anche se con una goccia nel mare, ad aiutare la Croce Rossa Italiana per l’operazione “il tempo della gentilezza” (nel 2020) e AIL – Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma ONLUS per le attività della Sezione di Ferrara (nel 2021), grazie alle raccolte di crowdfunding lanciate durante le prove virtuali proposte ai nostri tradizionali partecipanti.

La manifestazione agonistica del 1°maggio sarà preceduta il 30 aprile, grazie ad uno storico accordo con il Comitato Italiano Paralimpico di Ferrara, il Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico e la Africa Twende Onlus, nella giornata del 30 aprile, dalla 3^ edizione di Sport Is Live / Life – Ricordando “Fabio Falchetti”, una manifestazione di Sport ed Inclusione sociale che, aperta a tutta la cittadinanza, consentirà di venire a contatto con l’incredibile Mondo Paralimpico e le opportunità che Ferrara offre a questi ragazzi per vivere al meglio la loro socialità assieme ai loro coetanei, con la presenza in Piazza di ben 11 diverse discipline! Questa manifestazione assorbe così i Ferrara inline Roller Games, che avevano la stessa finalità ma per il solo mondo rotellistico, dando vita in Piazza Ariostea ad una festa ancora più grande. La parte rotellistica della giornata vedrà anche quest’anno la presenza della Rollerblade con il suo test-event, con istruttori qualificati e campionissimi del mondo dell’inline-skating come Andrea Bighin e una dimostrazione di Roller-Dance con Sabrina Bisanti. Special guest della giornata il Bronzo Olimpico di Beijing 2022 Davide Ghiotto, legato a Ferrara dagli anni di militanza nel team internazionale di corsa su strada che ha rappresentato per lui una rampa di lancio verso il ghiaccio e la pista lunga.

Arriveremo così alla giornata clou, quella del 1°maggio, una giornata che sarà di grande festa, anche se non potrà trascendere dal ricordo. In Piazza, a distanza di tre anni dall’ultima volta, avremo tanti spettatori che ci seguiranno “da lassù”, e permettetemi di elencare alcuni nomi nel ricordo personale. Marco, Sergio, Giorgio, il maestro Andrea Samaritani. Quest’ultimo ancora per quest’anno ha dipinto, con il suo garbo, il nostro sport nel manifesto del Trofeo, con la sua prima foto-dipinta sul pattinaggio, realizzata nel 2016 e rimasta inutilizzata, alla quale finalmente potremo dare la giusta luce. Più di ogni altra cosa non si sentirà una voce che questa manifestazione l’ha raccontata per tanti anni, anche se nelle ultime edizioni non amplificata, da quando mi aveva detto “lo speaker lo faccio ancora, ma non il primo maggio, una giornata così non posso reggerla”. Mancherà la voce di Gilberto Silvagni, ma lo sentiremo comunque in molti.

A “Gilbe” dedicheremo, in accordo con la famiglia e sostenuti dai tanti pattinatori allenati negli anni, un Trofeo, quello che andrà alla prima società in classifica al termine delle gare dei “piccoli”, quindi fino alla categoria ragazzi. Un “memorial” che da molte parti d’Italia hanno detto apertamente di voler portare a casa. L’altro memorial della giornata sarà invece più legato alla storia della manifestazione: anche quest’anno verrà infatti consegnato il “Trofeo Giorgio Burani”, indimenticato Campione del Mondo ferrarese delle rotelle sui 1000 metri. E, proprio per questo, si è pensato di cambiare l’attribuzione del premio, che verrà destinato al vincitore di una “mille” alla quale parteciperanno i migliori 4 junior e 4 senior, secondo la classifica combinata delle due prove di categoria, gara che chiuderà il programma della giornata e alla quale dare una ulteriore premiazione speciale: 6 copie del libro scritto da Leonardo Ghilardi, atleta dello Skating Club Cassano, che, a neppure vent’anni, si è improvvisamente trovato in balia di “Evo”, il suo tumore: un ospite scomodo e crudele, che allo stesso tempo lo ha portato a riscoprire se stesso, a riflettere, a maturare. Libro che oggi serve a perpetrare la sua memoria e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di ricerca in ambito oncologico portati avanti dall’Istituto Humanitas di Rozzano.

Il programma agonistico, per il quale sono attesi oltre 500 atleti, avrà inizio il mattino alle 9, con l’obbiettivo di concludere le gare dei “piccoli” poco dopo le 12, concludendo la mattinata con l’immancabile esibizione dei primi passi. Si riprenderà poi con i “grandi”, iniziando con la categoria master, in un pomeriggio molto veloce che vedrà una pausa dall’agonismo solo per far scendere in Piazza i “nostalgici” del pattino tradizionale con l’immancabile RetroRace, cercando di concludere il programma gare verso le 17:30.

In gara attese anche due bimbe ucraine che sono state accolte a Roma, con un progetto portato avanti dalla famiglia dell’Olimpionica Francesca Lollobrigida, andando a collegare questa ospitalità a quella portata avanti dalla Palestra Ginnastica Ferrara, dal 2019 organizzatrice dell’evento, che si sta occupando dell’accoglienza di una delegazione di ginnasti del Centro Olimpico di Kiev.

E, visto che sicuramente ve lo state chiedendo, si: Francesca Lollobrigida, argento e bronzo a Beijing 2022, sarà anche lei in Piazza Ariostea (dove ha vinto il Trofeo nel 2009), per concludere una due giorni di festa, sport, solidarietà, ricordo e, soprattutto RINASCITA.

La manifestazione è patrocina da Commissione Europea, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, Confindustria Emilia Area Centro, Avis Provinciale e Comunale di Ferrara e dalle istituzioni sportive World Skate, CONI, Federazione Italiana Cronometristi, UNASCI, CIP Emilia-Romagna, Panathlon Club Ferrara, Atleti Olimpici e Azzurri sezione di Ferrara e, naturalmente, dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici sotto la quale egida si corrono le gare.

[Commissione per la Qualità Architettonica: archiviata dal Tribunale di Ferrara l’indagine nei confronti del dirigente comunale Fabrizio Magnani](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dFcIbKb%26y%3dY%263%3dTEfMV%262%3dZIcL%26S%3dwM7N_7tfx_H4_5yhs_ED_7tfx_G90UB.65M34p9rHzS38.vR_7tfx_G91M9BCGt_Kd1e_UsbJcKc_7tfx_G9pM2FvQ8B2Lt-IrP-14-4SpEvRp-45AwB7C9M2Lx6n-976uGABnRp-7nJ-9Kv00GnJt-7v-DtK5974-yG37nExGr-LtB-pM395M3Mv-BtE9p4n-qG7BtC3Mr-A4F8LpEr-Dp55GEB2-Kp0193B.uR2E%26q%3dK0L9AG.GrR%26xL%3dDdHVE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

Il Tribunale di Ferrara ha provveduto all’archiviazione dell’indagine per minacce avviata su querela dell’ex presidente della Commissione comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, l’architetto Rinaldo Campi, nei confronti del dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Ferrara, l’architetto Fabrizio Magnani.

Aderendo alla proposta del gip (alla quale Campi si era opposto), il Tribunale ha disposto l’archiviazione non sussistendo alcun elemento di rilevanza penale.

[Ferrara, indagine sulle colonne storiche di palazzo municipale, si valuta nuovo Art bonus](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dDbOWIa%265%3dT%261%3dSKaKU%268%3dUGbR%26N%3duLCI_5sls_F3_Atfr_K9_5sls_E8FP0.5AH13v4pG6N17.2M_5sls_E87H7AIBr_Jjvc_TyWHbQY_5sls_E8y85JtKn-A77n92Gr-KDEy7-vHyG7Gr-KCH5AvAr-62-InDtSCG-6N1AvB3358-6A-E4yMC4-1M8O2-3AM-oG7N6.0CFy%266%3d6N6NvU.17C4n3t%26B6%3dSOVFT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

28-04-2022

FERRARA, INDAGINE SULLE COLONNE STORICHE DI PALAZZO MUNICIPALE, SI VALUTA NUOVO ART BONUS

Ferrara, 28 aprile 2022 – Indagine sulle colonne storiche della facciata di palazzo Municipale, che ‘guarda’ la cattedrale. Questa mattina, e per tutta la giornata, una squadra del servizio edilizia del Comune sta verificando le condizioni dei materiali e della superficie, con l’utilizzo di una gru per il sollevamento degli addetti e la verifica lungo l’intera altezza delle colonne.

“È un servizio relativo alla cura del patrimonio storico e alle sue condizioni di conservazione. Da circa venti anni non si procedeva in questo senso – dice l’assessore Andrea Maggi -. Nel caso emergesse la necessità di interventi, dovuti a distacchi o lesioni, ipotizziamo l’utilizzo dello strumento dell’Art bonus, che – grazie alla generosità e al contributo dei ferraresi – è sempre stato accolto con grande disponibilità, restituendo alla città elementi importanti del suo patrimonio storico, penso al teatro Anatomico e al giardino Schifanoia, con il contributo di Copma o alle statue del ponte di San Giorgio che saranno restaurate col contributo di CNA”.

L’antica colonna che regge Borso D’Este è stata variamente rimaneggiata, quella che regge Niccolò III, insieme all’Arco del Volto del Cavallo, sono attribuite al disegno del grande Leon Battista Alberti. Le statue osservabili attualmente sono copie bronzee, eseguite nel 1927 dallo scultore Giacomo Zilocchi, ispirate da alcuni schizzi raccolti dall’erudito Patrizio Antolini.

(Ferrara Rinasce)

