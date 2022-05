(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Covid: Mandelli (FI), chi non l’ha fatto si vaccini, salva la vita

“Ancora una volta, i numeri sono più forti di qualsiasi propaganda. L’ultimo report dell’Iss sul #COVID19 non lascia spazio a dubbi: i #vaccini salvano la vita. Ecco perché non smettiamo di esortare chi ancora non l’abbia fatto ad affidarsi alla scienza: vacciniamoci!”.

🔊 Listen to this