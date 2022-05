(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Newsletter, 29/05/2022

“La via della seta”, Il viaggio dell’ Istituto

25 Luglio – 1 Agosto 2022 – Partenza da Roma

Itinerario: Taškent – Samarcanda – Bukhara – Khiva

Dal 25 Luglio al 1 Agosto il nostro Istituto si trasferirà letteralmente in Uzbekistan per condividere con tutti i nostri studenti e gli amici un programma di viaggio unico: “La via della seta”. Il gruppo sarà accompagnato da Giulia Loche, che coordina la nostra segreteria. Il programma è stato studiato per mettere insieme mete classiche e aspetti meno conosciuti dell’Uzbekistan. Tutte le visite saranno tenute in italiano da guide turistiche professionali.

VOLO AEREO TURKISH AIRLINES VIA ISTANBUL

– PARTENZA DA ROMA:

25 LUGLIO, ORE 11:25 CON ARRIVO A TAŠKENT ALLE 01:25

– RITORNO DA URGENČ:

1° AGOSTO, ORE 08:30 CON ARRIVO A ROMA ALLE 14:25

HOTEL****

-> Iscrizioni entro il 6 Giugno 2022

-> Per info: [https://www.italia-russia.it/viaggi-culturali/](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=0b982f5df7&e=29f38ebc9d)

-> Sconto di € 50,00 per iscrizioni entro il 31 Maggio.

Aperte le preiscrizioni ai corsi di russo 2022-2023

Sconto di 150 euro entro il 31 Maggio

Cari amici,

come avviene ogni anno in questo periodo apriamo le preiscrizioni ai nostri corsi di gruppo sia in aula che online.

Il nostro Istituto ha deciso di rinnovare lo sconto di 150,00 euro (quota complessiva: 530,00 euro invece di 680,00) per chi si iscrive ai corsi di russo di gruppo 2021-2022, della durata di 100 ore accademiche, entro il 31 Maggio.

PREISCRIZIONE DI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN AULA

Link: [https://bit.ly/3KzWoyY](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=b1ef5856f7&e=29f38ebc9d)

PREISCRZIONE AI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO ONLINE

Link: [https://bit.ly/3F8rsF1](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=761122f8c8&e=29f38ebc9d)

Ripartono i soggiorni studio in Russia: San Pietroburgo, Mosca e Irkutsk

Vi confermiamo che i soggiorni studio in Russia sono di nuovo attivi. I visti vengono emessi regolarmente, tutti i centri studio organizzano corsi di russo per stranieri ad ogni livello e ci sono buoni collegamenti aerei da Istanbul. Per i pagamenti, una volta arrivati in Russia, possiamo dare assistenza per avere una carta prepagata del circuito Mir. Stiamo inoltre definendo una partenza di gruppo per Luglio. In ogni caso sono sempre disponibili partenze singole. A breve organizziamo una presentazione in sede e online per fornire tutte le informazioni necessarie. Per maggiori informazioni sulle varie destinazioni potete consultare il nostro sito -> [https://bit.ly/3vLdFkG](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=81788d4acb&e=29f38ebc9d)

🔊 Listen to this