CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 37 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10214 (10070 guariti, 144 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1992 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1964 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21190 (20631 guariti, 559 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6545 (6444 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 173 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22976 (22638 guariti, 338 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5553 (5461 guariti, 92 deceduti). (News&Com)

🔊 Listen to this