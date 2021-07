CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 123 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10128 (9984 guariti, 144 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 4351 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18693 (18137 guariti, 556 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 59 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6512 (6411 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 256 (18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22832 (22497 guariti, 335 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5508 (5416 guariti, 92 deceduti). Un decesso avvenuto presso l ‘azienda ospedaliera Mater Domini è stato caricato nell’Asp di provenienza (Crotone). Dei 27 soggetti positivi di oggi uno è migrante. (News&Com)

