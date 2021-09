COSENZA I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro (CS) hanno tratto in arresto un 61enne del posto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione, ai danni di un’anziana signora di 73 anni. Nello specifico sabato pomeriggio in contrada Torricella l’anziana signora, che vive sola in casa, ha visto piombare l’uomo in casa. Il 61enne, dopo averle mostrato una pistola, ha iniziato a girare per i locali dell’abitazione fino a impossessarsi di un sacchetto contenente diversi gioielli in oro. Quindi si è dileguato con la refurtiva. La donna è riuscita a chiamare il 112 ed in poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile ausonica, che, acquisite le caratteristiche dell’uomo, hanno avviato una minuziosa ricerca. (News&Com)

