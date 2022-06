(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 Gentili colleghi,

è convocata per mercoledì 29 giugno alle 11,30 a Palazzo Pretorio, in Sala Consiliare, una conferenza stampa di presentazione di iniziative e servizi dedicati ai bambini e bambine e ragazzi e ragazze per l’estate 2022.

Alla conferenza stampa sarà presente l’assessore alle Politiche Giovanili Simona Minelli.

Tutte le redazioni sono invitate a partecipare.

Grazie e buon lavoro.

Federica Grandis

🔊 Listen to this