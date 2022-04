(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Consiglio comunale: via libera al Regolamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato con 23 voti favorevoli e 10 astenuti il Regolamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il Regolamento disciplina:

– le procedure per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

– il canone di occupazione comprensivo del prelievo sui rifiuti;

– il soggetto passivo, anche in ipotesi di occupazione abusiva;

– l’ammontare del canone in relazione alla durata, tipologia, superficie dell’occupazione nonché alla zona del territorio su cui insiste l’occupazione;

– la previsione di tariffe annuali per occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare e tariffe giornaliere per occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno.

Tra le novità del Regolamento:

Art. 5 – comma 3

Sono sottoposte al pagamento del relativo canone di occupazione, anche le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio;

Art. 7 – comma 4

Ai richiedenti morosi nel pagamento del canone e degli altri oneri di occupazione non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non abbiano pagato le somme dovute.

Art. 9 – comma 1

La concessione di occupazione permanente è conferita per occupazioni di durata non inferiore all’anno e fino a dodici anni.

Art. 12 – commi 4 e 5

In caso di assenza del titolare della concessione sono previsti pagamenti per gli operatori precari e per le aperture straordinarie e festive.

Entro 30 giorni dalla sua esecutività il provvedimento sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Venezia, 28 aprile 2022

