CONSIGLIO COMUNALE

Si informa la cittadinanza che per il giorno

30 MAGGIO 2022

alle ore 20:00

è convocato il Consiglio Comunale di questo Comune.

La seduta Consigliare si svolgerà presso la Sede Municipale in Largo Alcide De Gasperi, 9.

Questo l’ordine del giorno:

– Comunicazioni del Sindaco

– Approvazione verbali seduta del 28 Aprile 2022

– Regolamento Contributi Associazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore – Approvazione

– Regolamento Addizionale Comunale IRPEF – Modifiche – Approvazione Nuove Aliquote

– Tassa sui Rifiuti (TARI) Approvazione delle Tariffe per l’anno 2022

– Attivazione Garanzia Sussidiaria a favore dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio per i lavori relativi al Progetto “Paesaggi e Memoria: Itinerari nella Valle del Savio”

– Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per Pubblici Esercizi – Proroga esenzione fino al 30/06/2022

– Variazione di Bilancio con Destinazione dell’Avanzo di Amministrazione

– Ratifica deliberazione G.C. n. 60 del 21/04/2022 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 175 commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000”

– Ratifica deliberazione G.C. n. 67 del 05/05/2022 ad oggetto: “Variazione di Bilancio per ovviare ad esigenze di gestione”

