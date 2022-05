(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 “Concerti in Villa” il 2 e 4 giugno in programma gli ultimi spettacoli della rassegna musicale

La rassegna “I Concerti in Villa”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Mestre, giunta alla XXVII edizione, si concluderà con gli ultimi due concerti giovedì 2 e sabato 4 giugno. Saranno ospitati nei giardini di storiche ville della terraferma veneziana di proprietà privata, che i proprietari aprono per l’occasione al pubblico.

La rassegna è inserita nel calendario de “Le Città in festa” ed è organizzata in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia. Nella rassegna vengono presentati giovani artisti di talento, programmi musicali variegati che ben si adattano all’ambiente en plein air e che spaziano tra generi musicali differenti. Il concerto del 2 giugno nel Parco di Villa Zajotti è affidato all’Histérico Duo. Un concerto dal titolo Trame Sonore, interamente dedicato alla Musica da Film. Una missione non semplice, per due giovani musicisti che pochi mesi fa hanno tenuto il loro primo concerto a Parigi : riuscire a trasformare alcune delle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, John Williams, Armando Trovajoli, Nino Rota e Nicola Piovani. La versatilità è il punto di forza nell’approccio alle partiture: dalle atmosfere drammatiche ai momenti leggeri e divertenti, il racconto sonoro arricchisce i fotogrammi più apprezzati di sempre.

Il terzo ed ultimo concerto, il 4 giugno nel Parco di Villa Algarotti Berchet è frutto della collaborazione con il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Si esibirà l’Ensemble del Dipartimento di Musica Antica, composto da studenti della classe di Musica di Insieme per strumenti antichi e voci rinascimentali e barocche, con la guida di Elena Russo. In programma musiche barocche, eseguite anche con strumenti musicali appositi quali viola da gamba, liuto e chitarra barocca, clavicembalo. In particolare saranno offerte all’ascolto alcune arie d’opera e composizioni strumentali di Claudio Monteverdi, Pier Francesco Cavalli, Barbara Strozzi e Carlo Milanuzzi.

I concerti si svolgono all’aperto e rievocano l’atmosfera delle antiche “feste in villa”. Delle occasioni per scoprire piccoli tesori della nostra Città: il 2 giugno Villa Zajotti Saccomani ed il 4 giugno Villa Algarotti Berchet. Villa Zajotti Saccomani (via San Donà 24 a Mestre) è un’oasi storica di verde e di tranquillità, nel cuore di Carpenedo. Il suo parco è ricco di frondosi alberi, vialetti, pergole e prati che incorniciano la villa, le cui origini risalgono alla seconda metà del XVII secolo. Creato per la commedia settecentesca, un teatrino di verzura viene ancora conservato al suo interno, esempio oggi raro nel territorio veneziano. Villa Algarotti Berchet (Via Terraglio 92/94 a Mestre) fu costruita nel 1740 dalla famiglia Algarotti. Di proprietà della famiglia Berchet dal 1858, nel 1969 fu venduta alle figlie di San Giuseppe che la adibirono a scuola, funzione che svolge tutt’oggi. E’ la sede della Scuola dell’infanzia e primaria “Luigi Caburlotto”. Prima di ogni concerto sarà brevemente illustrato il valore storico della villa, a cura della Pro Loco Mestre.

Biglietti: intero 15 euro; ridotto soci Amici della Musica di Mestre, iscritti FAI e giovani 10 euro. Particolari agevolazioni sono riservate alle scolaresche ed agli iscritti alla GOM Giovane Orchestra Metropolitana. I biglietti sono in vendita presso la sede degli Amici della Musica di Mestre, viale G. Garibaldi 44/A a Mestre. Orario: da lunedì a venerdì 9-12; lunedì e giovedì 15.30-18.30, oppure presso le Ville i giorni dei concerti a partire dalle ore 16.

Venezia, 31 maggio 2022

