(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Con la manifestazione Vinalia Priora alla scoperta del Frascati Superiore Docg, uno dei grandi vini bianchi d’Italia

Contemporaneamente, il progetto Vinalia Priora prevede il coinvolgimento di partner sovracomunali dell’area tuscolana per iniziative e convegni dedicati alla filiera vitivinicola e all’approfondimento di tecniche innovative per l’agricoltura 4.0. Mercoledì 20 alle ore 17, nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, si terrà l’Inaugurazione di Vinalia Priora con Omaggio a Dario De Sanctis, storica figura di riferimento della Denominazione. Intervengono Francesca Sbardella, Sindaco di Frascati; Claudio Cerroni, Assessore all’Agricoltura; Roberto Eroli, studioso della storia e delle tradizioni locali. A seguire in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del Vino si terrà l’incontro: Frascati Città del Vino: il valore di un’appartenenza. Idee a confronto tra prospettive di sviluppo della filiera vitivinicola e la gestione del territorio. Partecipano: Angelo Radica, Presidente nazionale dell’Associazione Città del Vino; Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi e Vice Presidente Città del Vino; Bruno Gasperini, Delegato del Sindaco per Città del Vino; Danilo Notarnicola, Direttore commerciale Cantine San Marco. Modera Claudio Cerroni, Assessore all’Agricoltura Comune di Frascati.

Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 17 nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, è previsto l’incontro: Incentivi Agricoltura 4.0: un’opportunità per tutte le aziende. Tavolo tecnico per la digitalizzazione delle aziende. Intervengono Gianmarco Ciccotti, agronomo. Elio Ponzo, Senior Account Tim Business. Venerdì 22 aprile alle ore 17 il Gal presenterà le Attività di sostegno alla filiera del Frascati, attuate negli ultimi anni. Al termine sarà realizzato un assaggio guidato di alcuni Frascati Superiore Docg in abbinamento con i prodotti alimentari biologici, provenienti da Filiere del Cibo locali.

Sabato 23 aprile alle ore 10 è previsto la tavola rotonda: Il biodistretto: nuova realtà dei Castelli Romani, promossa dal Comune di Frascati a cui partecipano Sapia, Presidente del Biodistretto dei Castelli Romani, Francesco De Sanctis, delegato del Sindaco al Biodistretto, Alessio Ducci, Consigliere delegato alle Attività Produttive. Modera: Marco Caroni. Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, a cura del Parco regionale dei Castelli Romani, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Frascati e il Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati, si terrà il convegno I vini vulcanici dell’area protetta del Parco regionale dei Castelli Romani. Intervengono: Gianluigi Peduto, Presidente Ente Parco, Emanuela Angelone, Direttore dell’Ente Parco, Danilo Notarnicola, Direttore Commerciale Cantine San Marco, Modera: Luigi Jovino.

Per concludere, domenica 24 aprile alle ore 10, nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini si terrà l’incontro: Seduzioni enoiche tra riflessioni e versi, in collaborazione con l’accademia Vivarium Novum. Intervengono: Luigi Miraglia, Aldo Meccariello, Ignacio Armella Chavez. Concerto a cura del Coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium Novum.

🔊 Listen to this