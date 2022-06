(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Servizio Civile, i primi quattro ragazzi del nuovo bando Amesci, in servizio presso il Comune di Norcia

Hanno preso servizio in questi giorni quattro giovani ragazzi nursini, nell’ambito del progetto del Servizio Civile Nazionale, selezionati dal Bando nazionale di Amesci, riguardo al progetto ‘Una valle da scoprire’.

“Il vostro sarà un servizio per la comunità, collaborando direttamente con la macchina amministrativa. Sarà un’esperienza che ci auguriamo possa contribuire alla vostra crescita professionale e umana, avendo la possibilità di conoscere la PA dal suo interno e rendervi conto che la burocrazia è elemento che tutela la correttezza e la legalità dell’ Ente” ha detto il Sindaco.

“Abbiamo creduto sempre tantissimo nel Servizio Civile, investendo una parte significativa di risorse per partecipare a questi progetti che riteniamo utili, e che danno in la possibilità ai nostri giovani di fare un’esperienza formativa importante” ha detto l’ Assessore alle Politiche Sociali.

I quattro ragazzi selezionati dal Bando Amesci sono Bucchi Lorenzo Francesco, Cardenas Panduro Yelca Pina, Gianventuri Ludovica e Patrizi Eleonora. Altri giovani prenderanno servizio prossimamente, nell’ambito del progetto ‘Re -Start Norcia’ e ‘Digi & Lode’.

