(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI SALERNO

Salerno, 7 agosto 2021

Salerno, Polizia, arrestato pusher salernitano a viale Lungomare Trieste.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pusher sul Lungomare Cittadino.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, durante i controlli in strada nel centro cittadino, gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno arrestato Di M. F., Battipagliese, classe 1995, per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

In particolare, in viale Lungomare Trieste, nei pressi di un bar, i poliziotti hanno notato alcuni movimenti sospetti del giovane, probabilmente intento a spacciare, e lo hanno controllato: il giovane è stato trovato in possesso di hashish e marjuana nonché della somma di euro 150 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Inoltre, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dell’indagato rivenendo ulteriore sostanza stupefacente di tipo Hashish e Marjuana per un peso complessivo di circa 80 grammi ed un bilancino elettronico di precisione.

Per quanto accertato, D. M. D., già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato dichiarato in arresto.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Inoltre, nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità e di prevenzione dei reati in genere, i poliziotti della Divisione Anticrimine di Salerno hanno sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza 3 pregiudicati della provincia di Salerno:

Un cittadino residente a Minori, pluripregiudicato, con pregiudizi di polizia per reati contro la persona ai sensi dell’art.612 bis cp (atti persecutori) è stato sottoposto alla predetta misura per 1 anno, con la prescrizione aggiuntiva di non potersi allontanare dalla propria abitazione nelle ore serali;

4 anni di sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza in casa nelle ore serali per un cittadino residente a Sarno, pregiudicato, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, le leggi sugli stupefacenti e la pubblica amministrazione;

Infine, un pregiudicato, con precedenti per reati contro la persona e la normativa sulle armi, è stato sottoposto alla misura con identiche prescrizioni per anni 2.

